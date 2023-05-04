慢性腎病需追蹤　專業中醫來助攻

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透過中藥治療 可延緩腎臟病臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師表示，患者一聽中藥可以延緩腎臟病，還感到非常驚訝，因為他曾聽聞親友提到「腎臟不好不能吃中藥」，對此，鄭惟仁醫師解釋，過去曾發生中藥含「馬兜鈴酸」，導致民眾對於長期服用中藥持觀望態度。
經過許多專家學者的努力，加上醫學界長期且大規模分析台灣健保資料庫後發現，慢性腎臟病患者若能配合服用中藥，比起沒有服用中藥的族群來說，不僅能夠顯著延緩需要洗腎的時機，甚至發現後續的死亡風險也顯著降低。
治療腎臟病 有合適中藥鄭惟仁醫師解釋，「慢性腎臟病」是指腎臟因為特定疾病導致長期的（超過三個月以上）腎功能逐漸衰退，常見造成慢性腎臟病的原因是糖尿病（佔30-50%）、高血壓、腎絲球腎炎、囊性腎病變、血管炎等，而且行政院衛生署已於2003年公告全面禁用可能對腎臟造成損傷的相關中藥材。
而在治療慢性腎臟病的處方上，中醫師多半會選用補氣、化瘀、理氣、利濕作用的藥材，藉由抗氧化、抗發炎、抑制纖維化、減少血小板凝集、調節腎絲球動脈等複合機轉來達到保護腎臟的效果，一般建議以3個月為一個療程，並按時抽血檢查，以追蹤後續腎臟功能的變化。
中藥的治療 勿輕信偏方除了中藥的治療外，鄭惟仁醫師提醒民眾勿輕信偏方，尋求正規醫療、遵循醫囑、嚴格控制血糖與高血壓等，都是非常重要預防保健方式，也提到健保局在110年推行「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，推廣中西醫共同合作治療來延緩腎病病人的惡化，並提升病人的生活品質，若有需要的民眾，可至中醫門診做進一步了解與諮詢。
最後，鄭惟仁醫師也呼籲民眾，多加留意慢性腎臟病的早期警訊，並記住「泡、水、高、貧、倦」口訣，即小便出現「泡」泡尿、顏面或足踝「水」腫、「高」血壓、慢性「貧」血、不明原因疲「倦」等五大症狀，若能多加留意這些不明顯的警訊，提早就醫治療，才不會使腎功能在不知不覺中惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57655
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