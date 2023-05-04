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真的炸裂！曾智希「短版上衣」跳啦啦隊熱舞　抬手羞現黑色貼身衣

▲曾智希（左二）跳「炸裂舞」慶功，短版上衣真的炸裂。（圖／三立）
▲曾智希（左二）跳「炸裂舞」慶功，短版上衣真的炸裂。（圖／三立）

記者羅凌筠/綜合報導

三立八點檔《天道》昨（3）日首播收視告捷，今（4）日謝承均、曾智希、王振復及陳珮騏在棚內衝收視，曾智希帶著大家現場跳炸裂舞，一抬手短版上衣真的「炸裂」，露出性感黑色背心，謝承均笑說這舞蹈已經是劇組紓壓的方式了，連苗可麗休息時都會一人在旁邊跳，王振復幽默表示：「那我們就一組跳舞，一組上床。」

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▲曾智希（右）、謝承均在《天道》飾演兄妹。（圖／三立）
▲曾智希（右）、謝承均在《天道》飾演兄妹。（圖／三立）
男女主角謝承均、曾智希演出偶像劇的感覺，曾智希被網友公認為天道第一萌物，看她跳炸裂舞愛心大爆發，而謝承均英文、泰文雙語演出擊中粉絲心，清新的CP受到歡迎，但首集就發現兩人是兄妹，觀眾跪求編劇讓兩人感情繼續發展，「就是愛看虐虐甜甜的那種愛情！」

▲左起曾智希、謝承均、王振復、陳珮騏是《天道》雙CP。（圖／三立）
▲左起曾智希、謝承均、王振復、陳珮騏是《天道》雙CP。（圖／三立）
陳珮騏語重心長說經過疫情3年，大家很久沒跟觀眾近距離見面了，她也希望能在最短的時間辦粉絲見面會，能親自幫粉絲簽海報。曾智希甜美笑說請觀眾守住電視，她會有很性感的造型登場，她自己很好奇跟謝承均的兄妹感情發展，還放話這次一定要挑戰「禁忌之戀」。

王振復與陳珮騏默契絕佳，王振復說兩人的角色有愛就有恨，保證激烈有感，陳珮騏角色的名字叫作「吳靜玉」，一開場就跟王振復拍床戲，觀眾已經瘋狂聯想、求看陳珮騏「無禁慾」的精彩演出。

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