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中國信託銀行董事長利明献參與ADB年會獻策　共創區域繁榮

▲2023年亞洲開發銀行56週年年會5月2日至5日於韓國仁川召開，中國信託商業銀行董事長利明献率領中國信託銀行多位高階主管與會。(圖/品牌提供)
▲2023年亞洲開發銀行56週年年會5月2日至5日於韓國仁川召開，中國信託商業銀行董事長利明献率領中國信託銀行多位高階主管與會。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

2023年亞洲開發銀行（Asian Development Bank）56週年年會5月2日至5日於韓國仁川召開，中國信託銀行董事長利明献率領中國信託銀行多位高階主管與會，與財政部部長莊翠雲及約4,500位ADB 68個會員經濟體之財政部、中央銀行、政府官員、金融機構、民營企業、國際組織代表及學者，共同討論後疫情時代亞洲金融業所面臨的挑戰及對策，提升國際能見度，共創亞太地區經濟榮景。

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本屆ADB年會主題為「亞洲再起：復甦、重啟、再造」（Rebounding Asia: Recover, Reconnect, and Reform），為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情發生以來，首次舉辦實體年會，本屆地主國韓國總統尹錫悅亦親自出席，勉勵ADB會員國攜手合作。中國信託銀行董事長利明献表示，ADB成立於1966年，主要目的在協助開發中會員國的經濟及社會發展，是亞洲地區最重要的國際經貿組織之一，會員國從最初31國，至今已涵蓋包含亞太地區49個及非亞太地區19個共計68個會員國。中國信託金融控股公司創辦人辜濓松自1994年起以行政院顧問身分，與我方代表團共同出席ADB會議，積極參與各項國際合作，協助政府推動實質經貿外交事務。

利明献進一步說明，後疫情時代國際金融情勢依舊面臨烏俄戰爭、國際通膨壓力等因素影響，金融業應該以更具彈性的服務，扮演重要的發展推手。中國信託銀行是臺灣民營銀行中最國際化的金融機構，在東南亞布局完整，於新加坡、印度、越南皆設有分行，印尼與菲律賓設有子行，馬來西亞與緬甸設有辦事處，2022年正式成為泰國LH Financial Group Public Company Limited最大股東，為在泰國擁有最多分行的臺資銀行，於東南亞的海外布局版圖向前邁出一大步。今（2023）年中國信託銀行則以品牌價值21.12億美元，9度榮登臺灣銀行業第一、名列全球第128名，顯示中國信託銀行的實力，已達亞洲區域級金融機構水準。本屆再度恢復實體會議，期盼得以更積極的作為，與亞洲金融同業共同獻策，強化整體國際業務競爭力。

中國信託銀行於ADB年會期間，與韓國前三大金融集團—韓亞金融集團（Hana Financial Group）舉行雙邊會談，由中國信託銀行董事長利明献與韓亞金融集團副會長李銀珩（Lee Eun-Hyung）簽署合作備忘錄，強化雙邊業務發展。中國信託銀行於今年1月獨家統籌主辦韓亞金融集團旗下子公司韓亞銀行（KEB Hana Bank）5年期2億美元聯合授信案，獲得來自臺灣、中國大陸、日本、印度以及中東地區共15家國際性銀行踴躍參與，最終獲得超額認購逾2.5倍金額，於今年3月完成簽約。

▲中國信託銀行於ADB年會期間，與韓亞金融集團（Hana Financial Group）舉行雙邊會談，由中國信託銀行董事長利明献與韓亞金融集團副會長李銀珩（Lee Eun-Hyung）簽署合作備忘錄。(圖/品牌提供)
▲中國信託銀行於ADB年會期間，與韓亞金融集團（Hana Financial Group）舉行雙邊會談，由中國信託銀行董事長利明献與韓亞金融集團副會長李銀珩（Lee Eun-Hyung）簽署合作備忘錄。(圖/品牌提供)

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