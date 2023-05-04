中國信託銀行董事長利明献參與ADB年會獻策　共創區域繁榮

2023年亞洲開發銀行（Asian Development Bank）56週年年會5月2日至5日於韓國仁川召開，中國信託銀行董事長利明献率領中國信託銀行多位高階主管與會，與財政部部長莊翠雲及約4,500位ADB 68個會員經濟體之財政部、中央銀行、政府官員、金融機構、民營企業、國際組織代表及學者，共同討論後疫情時代亞洲金融業所面臨的挑戰及對策，提升國際能見度，共創亞太地區經濟榮景。
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本屆ADB年會主題為「亞洲再起：復甦、重啟、再造」（Rebounding Asia: Recover, Reconnect, and Reform），為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情發生以來，首次舉辦實體年會，本屆地主國韓國總統尹錫悅亦親自出席，勉勵ADB會員國攜手合作。中國信託銀行董事長利明献表示，ADB成立於1966年，主要目的在協助開發中會員國的經濟及社會發展，是亞洲地區最重要的國際經貿組織之一，會員國從最初31國，至今已涵蓋包含亞太地區49個及非亞太地區19個共計68個會員國。中國信託金融控股公司創辦人辜濓松自1994年起以行政院顧問身分，與我方代表團共同出席ADB會議，積極參與各項國際合作，協助政府推動實質經貿外交事務。
利明献進一步說明，後疫情時代國際金融情勢依舊面臨烏俄戰爭、國際通膨壓力等因素影響，金融業應該以更具彈性的服務，扮演重要的發展推手。中國信託銀行是臺灣民營銀行中最國際化的金融機構，在東南亞布局完整，於新加坡、印度、越南皆設有分行，印尼與菲律賓設有子行，馬來西亞與緬甸設有辦事處，2022年正式成為泰國LH Financial Group Public Company Limited最大股東，為在泰國擁有最多分行的臺資銀行，於東南亞的海外布局版圖向前邁出一大步。今（2023）年中國信託銀行則以品牌價值21.12億美元，9度榮登臺灣銀行業第一、名列全球第128名，顯示中國信託銀行的實力，已達亞洲區域級金融機構水準。本屆再度恢復實體會議，期盼得以更積極的作為，與亞洲金融同業共同獻策，強化整體國際業務競爭力。
中國信託銀行於ADB年會期間，與韓國前三大金融集團—韓亞金融集團（Hana Financial Group）舉行雙邊會談，由中國信託銀行董事長利明献與韓亞金融集團副會長李銀珩（Lee Eun-Hyung）簽署合作備忘錄，強化雙邊業務發展。中國信託銀行於今年1月獨家統籌主辦韓亞金融集團旗下子公司韓亞銀行（KEB Hana Bank）5年期2億美元聯合授信案，獲得來自臺灣、中國大陸、日本、印度以及中東地區共15家國際性銀行踴躍參與，最終獲得超額認購逾2.5倍金額，於今年3月完成簽約。