升息半碼太保守？央行理事示警：台灣長期低利率恐落流動性陷阱

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，這名理事也提到，回顧2000年以來央行貨幣政策決策模式，在升息時似乎比較謹慎，在早期經濟成長率高且失業率低的部分期間，央行持續以半碼的速度調整政策利率，在全球各國央行政策利率調整上並非常態，此作法可能會造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱，未來一旦國內外經濟開始穩定成長，本行應儘量與國際間央行採取一致的做法，即以1碼作為貨幣政策利率調整的幅度。
也有理事提到，當前經濟金融均面臨高度不確定性，主要聚焦在美、歐銀行危機事件，一般認為目前發生系統風險的可能性仍低。在考量不確定性仍高情況下，支持政策利率調升半碼。另須注意通膨走勢，外界預期4月起電費調漲方案將推升CPI年增率約0.2個百分點。名目利率不是決策的考量，實質利率才是；實質利率在消費、投資、銀行借貸等活動均扮演重要的角色。若這次升息半碼，雖有助縮小負利率的幅度，惟台灣實質利率連續3年為負，宜關注其對經濟金融的影響。
另一位理事認為，當前國際金融環境與過去相較，不確定性越來越高；同樣事件的考量也會因時間不同，調整利率的幅度自然也不同。近期歐美銀行危機事件顯示，金融穩定性問題將衝擊至其他相關國家。就台灣而言，國內銀行資產負債結構與歐美銀行不同，因此，遭受的衝擊較小。但就整體大環境而言，我國屬小型開放經濟體，易受國際經濟金融情勢影響，未來國際市場所受影響仍存有不確定性，此將影響本行未來貨幣政策的方向。利率調整的幅度在不同環境下無法比較，因此，無法用同一個標準來看之前跟現在調整幅度係大或小，此或是將來需思考的議題。
也有理事支持政策利率調升半碼，並表達主要是考量民眾通膨預期心理，此時不宜停止升息，以避免央行打擊通膨的決心遭質疑。此外，之前30天期商業本票利率上升幅度高於央行升息幅度，部分是反映央行上年兩度調升法定存款準備率，導致資金市場趨於緊俏；近期30天期商業本票利率有下滑趨勢，須觀察貨幣市場利率走勢。有關實質利率為負值的問題，未來如能壓低通膨，則實質利率可望轉正，但若通膨仍居高，則或有必要繼續調升政策利率。