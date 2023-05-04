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升息半碼太保守？央行理事示警：台灣長期低利率恐落流動性陷阱

▲中央銀行公布3月理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，有理事認為央行持續以半碼速度調整政策利率，可能造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行公布3月理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，有理事認為央行持續以半碼速度調整政策利率，可能造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中央銀行今（2023）年3月23日理監事會後宣布升息半碼，最新議事錄摘要於今（4）日公布。雖然全體理事一致同意調升息政策利率半碼，即0.125個百分點，但也有理事示警，央行持續以半碼的速度調整政策利率，在全球各國央行政策利率調整上並非常態，這作法可能會造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱，未來一旦國內外經濟開始穩定成長，央行應儘量與國際間央行採取一致的做法，以1碼作為貨幣政策利率調整的幅度。

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在3月23日央行理監事聯事會議上，有理事指出，據其台灣景氣衰退機率預測模型推估研究，下一季經濟衰退的機率介於0.2~0.4，且勞動市場表現穩健，但當前消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率則仍高於2%。另由央行存單標售利率及貨幣市場商業本票利率持續下跌的情形觀察，市場資金應無短缺問題，通膨問題係燃眉之急，故贊同持續升息以抑制通膨預期，而考量國際經濟金融情勢不確定性仍高，贊成調升政策利率半碼。

不過，這名理事也提到，回顧2000年以來央行貨幣政策決策模式，在升息時似乎比較謹慎，在早期經濟成長率高且失業率低的部分期間，央行持續以半碼的速度調整政策利率，在全球各國央行政策利率調整上並非常態，此作法可能會造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱，未來一旦國內外經濟開始穩定成長，本行應儘量與國際間央行採取一致的做法，即以1碼作為貨幣政策利率調整的幅度。

也有理事提到，當前經濟金融均面臨高度不確定性，主要聚焦在美、歐銀行危機事件，一般認為目前發生系統風險的可能性仍低。在考量不確定性仍高情況下，支持政策利率調升半碼。另須注意通膨走勢，外界預期4月起電費調漲方案將推升CPI年增率約0.2個百分點。名目利率不是決策的考量，實質利率才是；實質利率在消費、投資、銀行借貸等活動均扮演重要的角色。若這次升息半碼，雖有助縮小負利率的幅度，惟台灣實質利率連續3年為負，宜關注其對經濟金融的影響。

另一位理事認為，當前國際金融環境與過去相較，不確定性越來越高；同樣事件的考量也會因時間不同，調整利率的幅度自然也不同。近期歐美銀行危機事件顯示，金融穩定性問題將衝擊至其他相關國家。就台灣而言，國內銀行資產負債結構與歐美銀行不同，因此，遭受的衝擊較小。但就整體大環境而言，我國屬小型開放經濟體，易受國際經濟金融情勢影響，未來國際市場所受影響仍存有不確定性，此將影響本行未來貨幣政策的方向。利率調整的幅度在不同環境下無法比較，因此，無法用同一個標準來看之前跟現在調整幅度係大或小，此或是將來需思考的議題。

也有理事支持政策利率調升半碼，並表達主要是考量民眾通膨預期心理，此時不宜停止升息，以避免央行打擊通膨的決心遭質疑。此外，之前30天期商業本票利率上升幅度高於央行升息幅度，部分是反映央行上年兩度調升法定存款準備率，導致資金市場趨於緊俏；近期30天期商業本票利率有下滑趨勢，須觀察貨幣市場利率走勢。有關實質利率為負值的問題，未來如能壓低通膨，則實質利率可望轉正，但若通膨仍居高，則或有必要繼續調升政策利率。

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