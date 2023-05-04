我是廣告 請繼續往下閱讀
內容指引有時走在路上、坐公車時，會看到有人不斷眨眼、扭脖子、清喉嚨、揮舞手腳、發出聲音，甚至夾雜幾句髒話。當妥瑞兒感到焦慮、玩太久電動遊戲時，都可能使他們的抽動（眨眼、搖頭、發出聲音等）變嚴重！不過醫師說，當大孩子突然抽動嚴重程度增加，或開始抽動時，可以與孩子一同尋找刺激源，並針對不同狀況做不同的對抗反應。
- 認識妥瑞症（Tourette's Syndrome）
- 4 種情形致使妥瑞兒抽動更嚴重
- 運動有效幫助緩解妥瑞症狀
- 「習慣反向訓練」幫助妥瑞兒自我控制
- 為什麼會抽動？
- 如何進行習慣反向訓練？
- 其他常見抽動與應對方式
認識妥瑞症（Tourette's Syndrome）
- 成因：無法定論，但可能與基因遺傳有關，屬於兒童神經異常的疾病。
- 症狀：稱為「Tics」（抽動），分為動作型、聲語型。動作上為肌肉抽動，如抽鼻子、眨眼等；聲音上則出現特別聲音，像嘶嘶聲、啊、尖叫聲等，少部分合併穢語症（罵髒話）。
- 診斷：根據美國精神醫學會標準，出現 2 個以上動作型 tics，加上 1 個以上聲語型 tics（不一定會同時出現），症狀持續 1 年。
- 病程：大約 5 至 7 歲左右開始出現症狀，症狀在 10 至 14 歲的時候達到最高峰，之後慢慢下降。
4 種情形致使妥瑞兒抽動更嚴重
如果無法避免妥瑞兒會抽動的事實，家長可以做的是避免讓孩子身處症狀加劇的環境及事件。聯新國際醫院小兒科主任薛常威指出，環境本身不會引起抽動，但抽動嚴重程度會受環境影響。根據研究顯示，以下情形能使抽動變嚴重：
- 情緒：沮喪焦慮、生活中的壓力。
- 日常生活：看電視、玩電動玩具、獨自一人、社交聚會。
- 他人反應：討論抽動、安慰、嘲笑、注視、聽見別人咳嗽。
- 飲食：可樂、咖啡、紅茶、巧克力、精製糖等。
妥瑞兒在面對壓力的狀況下，妥瑞症狀通常會加劇，因此孩子必須學會或尋找讓自己放鬆的方式，才能讓症狀慢慢消退。薛常威強調，放鬆的方式可以運用在未來所有壓力情況，且能一生受用。目前，透過運動讓妥瑞兒消耗精力與發洩壓力，是最有效的方式。
妥瑞個案謝其霖、周尊頤分享，青春時期他們都選擇籃球作為能量釋放的方式，當專心沉浸在一件事情時，他們都感受到抽動不再出現，而長期養成的運動習慣也幫助他們長大後減緩妥瑞症狀。周尊頤強調，「後來我的症狀有了大幅度的改善，變得相當輕微，身邊朋友、同事若無意間發現我有妥瑞症，甚至還會感到驚訝。」
林口長庚醫院兒童神經內科主治醫師王煇雄則建議，妥瑞兒一天可以做 1 小時以上的運動，尤其騎獨輪車，無論在家、在外都能練習，同時還能一邊念書，是最經濟實惠的選擇，另外在家時，也可多做家事（如擦地板等）來消耗過多精力，對身體協調有極大幫助。高雄長庚兒童神經科主任洪碧蓮補充，冥想、瑜伽、戶外活動、聽音樂等，都是非常好的放鬆方式。
「習慣反向訓練」幫助妥瑞兒自我控制
透過「習慣反向訓練」能幫助妥瑞兒熟練應付想要抽動的衝動，這就是妥瑞症行為治療的方式。薛常威說，雖然行為治療無法百分之百消除妥瑞症，但有助於改變日常生活，少受抽動所苦。劍橋大學研究員 J. B. Nissen 就曾表示，「整體來說效果顯著、而且優點很多。」
為什麼會抽動？
薛常威解釋，妥瑞兒在抽動（如眨眼等）發生前，會出現「前兆性衝動」（如眨眼對應的衝動為眼睛酸澀），接著才會做出抽動行為來緩解這股衝動。妥瑞兒會因為這樣的抽動而感到舒服，但會使抽動一而再、再而三地出現，甚至程度增強。
如何進行習慣反向訓練？
「習慣反向訓練」的原理是在抽動與衝動中間，建立反向的習慣，具體分成 3 步驟，包含認知訓練、對抗反應訓練及社會支持。薛常威以最常見的抽動表現「清喉嚨」舉例：
- 認知訓練：察覺自己喉嚨癢、有異物而想用力清喉嚨、用力咳嗽，讓自己舒服。
- 對抗反應訓練：對抗不自覺發聲的方法是腹式呼吸，由口部吸入空氣後、鼻子吐出，就類似游泳時的呼吸方式。
- 社會支持：當孩子做出正確對抗反應時，家長多給予孩子支持，並鼓勵孩子多練習，直到能受練應付抽動。
其他常見抽動與應對方式
- 腳步抽動：把腳放在地板上並向下推，如果是站著的狀態就盡量鎖住膝蓋，不要讓膝蓋移動。
- 嘴巴、面部抽動：咬緊牙關與嘴唇。
- 鼻子抽動：將上唇稍微往下拉，並壓住嘴唇。
- 肢體動作（如揮手等）：握拳並將手肘像內推。
文、陳韋彤／圖、雷思瑜
延伸閱讀：
家有妥瑞兒！父母、同儕、師長做到「這些事」助妥瑞兒生活、學習更順利
什麼是妥瑞氏症？專家詳解成因、症狀、治療及相處方法
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 4 情況讓妥瑞兒抽動變嚴重！運動習慣、反應訓練有效緩解妥瑞症狀