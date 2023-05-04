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「林叨囝仔」七寶媽千字文道歉9次　認做壞示範：以為自己做得到

▲「林叨囝仔」的媽媽Sydney上月底挺著8月孕肚爬山惹議，時隔8天，Sydney今（4）發千字文正式對外道歉。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
▲「林叨囝仔」的媽媽Sydney上月底挺著8月孕肚爬山惹議，時隔8天，Sydney今（4）發千字文正式對外道歉。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

臉書「林叨囝仔The Lins' Kids」累積超過35萬粉絲追蹤的34歲網紅部落客Sydney，上月26日因挺33周（約8個月）孕肚爬志佳陽大山，遭山友指責過去有懷孕在高島縱走骨折的經歷，卻又再一次上山爭議。時隔8天後，Sydney今（4）在臉書發1029字長文，9度提及「對不起」、「抱歉」正式對各界道歉。

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Sydney開頭先向廣大山友說「對不起」，表示「身為一個山友，我做了一個壞的示範：『以為我自己做得到。』」她也說，看了每一則留言與建議，「對於可能造成社會資源的浪費，我對我自己感到失望，也警惕自己不再重蹈覆徹。」

▲林叨囝仔7寶媽遭爆在懷6寶的時候爬山骨折，當時山友曾救過她導致自己受傷，山友對於她如今又懷孕爬山感到無法置信。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
▲沉澱8天後，Sydney今（4）傍晚在臉書發千字文，連說9次「對不起」、「抱歉」向山友、家長及自己的孩子道歉。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
她也向自己的7個孩子道歉，「對不起害你們無辜遭受攻擊，媽媽做了一個非常不好的示範」，要孩子們以此為借鏡謹惕，「成為更好的大人」。

不過，Sydney也認為，「我們都是有血有肉人」，就是被認為是公眾人物，也不該承受人身攻擊與咒罵。文末，Sydney也向曾誹謗、咒罵她的人們說，「人與人的互動不應該存在著謾罵與仇恨，而是滿滿的愛。在網路上的每一個行為都會被記錄著，就如同我今天做的錯誤示範，都會存在記憶。」

Sydney千字道歉文貼出引發網友熱烈討論，3小時已收到超過9000個讚、上千則留言，粉絲紛紛留言鼓勵「林叨媽加油！」、「這世界該少的是責罵，該多的是惜福」、「沒有一個人是完美，會做錯選擇，會做錯事，批評指教很ok，言語用詞要慎重。」


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