游錫堃接見日參議員訪團　前SPEED成員開心合影貼IG

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游錫堃首先代表立法院向訪賓表達歡迎之意，並表示很高興能藉機讓台日女性政治家進行深入交流，就山東昭子於其議長任內2021年6月11日通過支持台灣參與WHO相關決議文，並要求日本政府及各國確保台灣參與WHA機會一事，表達崇高敬意。
游錫堃說，根據各國議會聯盟的數據，截至2022年3月，全球女性議員比例達26.1%的新高紀錄，從台灣總統蔡英文、美國首位女性副總統賀錦麗，到芬蘭總理桑娜·馬林等，女力崛起令人振奮。而今年4月9日日本地方選舉總計2260個席次，女性當選者取得316席，是史上新高，顯現女性參政人數日增，女性參政環境日益改進。而台灣女性立委比例達42.47%為亞洲之首，盼日後兩國女性議員多加交流，深化台日邦誼。
游錫堃也對於日本參議院通過支持台灣參與WHO相關決議文表示感激，並強調台灣將繼續爭取參與世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織，儘早加入CPTPP等區域經貿合作機制，盼日本持續支援協助。
游錫堃指出，今年4月16日，由日本任主席國的7大工業國外長會議發表聯合聲明，重申「台海和平穩定對國際社會的重要性」，明文支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織。外相林芳正，更在記者會上表示，G7「強烈反對在世界任何地方試圖片面改變現狀」，對於日本的大力支持，院長再度表達誠摯的謝意。
山東昭子致詞時表示，自己非常期待能和院長游錫堃及台灣女性立法委員進行雙邊交流，提及日本女性過去較關心社會福利及育兒等議題，對國防等議題較少關注，但因最近世界局勢發生很大的轉變，包括烏俄戰爭及北韓飛彈試射，所以日本女性議員對台海等安全議題的關注日增。不過正因局勢轉變，女性議員更有其存在的必要性，透過女性議員的交流與對話，能夠對世界和區域和平有所貢獻，而台灣與日本有久遠的歷史羈絆，兩國長期相互扶持一路走過來，日本希望未來做為台灣友人，能和台灣一起對世界和平貢獻一份心力。
山東昭子接著說，她於49年前首度當選國會議員，當時全國只有17名女性議員，現在日本女性國會議員人數則大幅上升，465名眾議員中，有48位女性，約佔10%；248位參議員中有66位女性，約佔26%，不過相較他國，日本女性國會議員還是偏少。
山東昭子指出，除了政界外，日本企業界也有愈來愈多優秀女性，認為促進女性從政，男性也該一起努力，包括在育兒方面給予更多協助，讓女性能安心從政，或提升女性經濟條件以促進女性參政，所以在女性從政這領域還有許多空間可以改進，未來她希望善用女性纖細的一面，持續和大家一起朝這目標努力。最後再度感謝院長游錫堃熱情接待，也希望未來台日女性議員有更多交流，為更多議題發聲。
而訪團中亮點莫過於參議員今井絵理子，其從政前曾是日本當紅女團SPEED成員，雙方交流期間也與游錫堃開心合影，更特別PO在自己的Instagram，引發話題。