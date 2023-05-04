特企／Last Shelter: Survival× The Walking Dead聯動開啟

在《The Walking Dead》x《Last Shelter: Survival》的聯動合作中，玩家可以體驗到跌宕起伏的全新劇情。達里爾和瑪姬因為一場意外，穿越到另個平行宇宙的廢土世界。玩家將扮演基地的指揮官，尋找失蹤的達里爾和瑪姬，揭開他們造訪廢土的謎團，並與他們共同抵抗末日。
尋找「蛛絲馬跡」，展開「線索追蹤」！玩家需要完成特定任務獲得「貼紙」，透過不斷收集貼紙，尋找達里爾和瑪姬失蹤的線索，並可兌換優渥獎勵！同時，聽說在廢土世界遍佈的「倖存者營地」，有耳目靈通者或許知道些什麼，派遣隊伍營救他們吧！
玩家將會透過越來越多的線索逐漸發現達里爾與瑪姬的下落，發動你的引擎，帶領達里爾和瑪姬逃出這條喪屍橫行的道路吧！活動中，玩家可以控制車輛移動，撞擊喪屍，收集金幣，上演極速逃亡。每局遊戲中玩家收集的金幣數量將形成排行榜，榜上有名的玩家可以獲取對應獎勵喔！
《The Walking Dead》與《Last Shelter: Survival》的聯動專享皮膚和景觀將在遊戲中限時登場。達里爾和瑪姬將身穿廢土世界的未來風裝備，與指揮官並肩作戰！《The Walking Dead》中著名的“監獄”場景，將作為基地皮膚出現在廢土世界中！另外，亞歷山大安全區、赫謝爾農場等經典元素，也將作為景觀，出現在指揮官的基地中！
《The Walking Dead》x《Last Shelter: Survival》聯動活動進行中！為本次活動特別設計的聯動角色卡通表情，已經可以在遊戲內使用！關注官方Discord，獲取高畫質動態表情包素材！玩家還可參與官方活動自製聯動表情，票選數量最多的作品有機會出現在遊戲中！官方還將在社群展開「聯動神還原cos活動」，更多活動資訊可以透過官方社群了解！與達里爾和瑪姬並肩作戰，共同對抗廢土末日吧！
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