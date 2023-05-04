巷仔內／誠品24小時書店落腳松菸   9000天歷史大回顧

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24小時營業的誠品敦南店於2004年獲得《TIME》雜誌亞洲版評選為「亞洲最佳書店」，也曾被CNN評選為「全球最酷書店」。期間，誠品開創許多創舉，像是成立誠品畫廊、由誠品職人推出選書、古書拍賣、誠品講堂、音樂館變身Live House、供小劇團與獨立音樂者藝文展演、徵求一卡皮箱擺攤等，每項都是大台北人的精彩回憶。
直到2020年5月31日，敦南店租約到期熄燈，算算敦南店陪伴大台北人走過31年時光，24小時不打烊的經營模式更維持了21年。為了延續吳清友先生「以人為本的場所」之核心價值，以及24小時書店的精神，誠品決定24小時書店由信義店接手。
當時信義店勝出的原因有四大考量，包括交通、面積、業態與內容。信義店因為在信義計畫區，周邊道路、公有停車場很多，三樓面積有1100坪，也因為面積大，能做的業態與內容也比較多元。董事長吳旻潔當時也提及，選擇信義店還要考慮下一個20年的發展與想像，但好景不常，去（2022）年5月底卻爆出信義店無法續租的消息。
一向低調的吳旻潔在股東會上公開對房東統一企業喊話，指出信義店租約於2023年底到期，從2年前就跟房東提出很好的續約條件，但卻未見大房東羅智先的反應，希望誠品信義店能續約，還說「我會為信義店Fight」。只是，隨後統一召開臨時董事會後公告，買進環泥建設與坤慶國際持有的商場持股，此舉等同商場未來統一說了算。
而為保信義店，吳旻潔屢屢親上火線出招，甚至由誠品發出千字文表示「房東統一企業還未有任何正式回應」，呼籲大眾給誠品「一個公平考試的機會」，同時指稱租金絕對未虧待房東。相關聲明也曾指出誠品沒有放棄信義區，「在信義計畫區雖無同等量體之備案，但有其他選項方案」，因此曾有消息指誠品曾跟信義區百貨談判至最後階段，將承租2至3層樓作為信義店的落腳處，但未經證實。
無奈吳旻潔的大動作未能扭轉頹勢，今（2023）年1月初正式對外宣布信義店確定於年底熄燈，結束17年的歷史，但強調2023年仍會規畫許多新門市與社區創新店多達10家店點，其中包含亞洲最大店新店裕隆城1.9萬坪旗艦大店與台中七期7500坪獨棟大店，將在今年下半年亮相。
而大家關心的24小時書店，誠品承諾24小時閱讀的燈火永不熄滅，今日由吳旻潔對外公告接下來24小時書店將由松菸店接棒，外界認為由於大巨蛋情勢明朗，屆時將有國際洲際酒店進駐，SOGO也將於明（2024）年年底營運，可望串接東區與信義區的人潮。
吳旻潔則對外表示，會選擇松菸店主要是因為這裡外部連結環境多元豐富，有自然結合生態、古蹟、廣場、展演、旅宿、觀光、休閒購物、都會文創，在這裡看得見自然與天光，跟過往信義店與敦南店在室內很不一樣，希望能帶給民眾不一樣的閱讀與休閒空間。值得關注的是，她認為24小時書店有存在之必要，但同時也認為需要永續下去，而要做到永續，銷售力即是關鍵。
由於誠品在疫情期間接連虧損2年，外界不斷質疑「有開24小時書店的必要嗎？」或是認為海外布局可以先緩緩，甚至覺得誠品行旅是不是可以結束來止血，認為誠品太過浪漫、轉型速度有點慢。但吳旻潔認為，AI世代民眾更需要與書本對話，發掘內心的自己，因此強調只要誠品在的一天，24小時書店就會一直存在。
創辦人吳清友傳承下來的核心價值、傳承精神固然重要，但電商崛起、社群時代當道改變了民眾的消費習慣，疫情也扭轉了民眾對人生與生活的價值觀，24小時實體書店存在的真正價值為何？是否能持續吸引消費者買單、增加品牌忠誠度，並進一步創造商機，都是經營者必須思考的方向。換言之，誠品得更實際思考如何兼顧商業利益與企業社會責任、如何做到她口中的永續關鍵銷售力，讓股東與大眾都滿意。