特企／亞洲時尚專家 ZALORA 擴展營運版圖　打造新時尚風格

ZALORA 提供超過2000個優質品牌的選擇，涵蓋時尚、童裝、美容、運動等不同類別，包括Adidas、Mango、Tommy Hilfiger、Hollister、Under Armour、Next 和 Superdry 等知名國際品牌。除了品牌在平台上提供的獨家系列之外，ZALORA 還提供直接從品牌官方取得的100％正品最優惠價格。消費者可以在購買後的30天內享受快速到貨、退貨和退款服務。目前 ZALORA 提供最低4折的精品優惠，提供您以最優惠的價格升級您的時尚風格。
此外，ZALORA也推出VIP會員服務，消費者每月只需支付台幣399元，就可以在一年內享受無限次免運到貨。ZALORA VIP會員還可以享受專屬獎勵和優惠、提前獲得促銷、特別折扣和購物金回饋，也將收到ZALORA及其品牌合作夥伴主辦的獨家專屬活動的邀請。除了這些福利，還有優先客戶服務，確保ZALORA VIP的需求能夠被優先處理。
ZALORA的營收行銷長 Achint Setia 表示：「我們很高興將我們的國際知名品牌系列商品、最新的時尚潮流和一流的時尚購物服務引進台灣。我們在過去十年讓人人渴望的時尚變得可負擔和更容易獲得，透過在東南亞這樣的成功經驗，ZALORA期望提供更加順暢無礙的購物體驗，以及提供最大量的風格以符合每個人的不同需求。台灣消費者總是勇於嘗試新潮時尚和科技，因此對ZALORA來說是一個有價值的市場投資。我們期待與這個不斷增長和具有動能的市場消費者有更多的接觸和認識。讓我們改變你時尚消費的方式，而成為ZALORA VIP，就能獲得更多平台上的獨家福利。」
ZALORA台灣的上線活動將盛大舉行，將透過社群媒體、線上和線下的全方位行銷宣傳，接觸台灣的時尚消費者。同時也將與台灣的網紅合作，透過社群散播 ZALORA 的活動配樂，讓消費者也能自由運用在創作出自己的時尚穿搭影片中，與ZALORA有更深度的接觸和連結。ZALORA以最優質的品牌、最優惠的價格和便利順暢的購物體驗，將時尚、美容和生活方式的最佳品牌送到台灣消費者的手中，現在可在 zalora.com.tw ，以及 Appstore和Playstore上的Zalora App上體驗。
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