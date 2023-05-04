特企／跟著家樂氏東尼虎「動吃動」！營養滿分再帶大獎回家

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家樂氏東尼香甜玉米片是直接使用整顆玉米烘焙製成，不經研磨，只透過簡單的烘焙、壓製、風乾步驟製成，目的就是要完整保留穀物營養；玉米片含有維生素A、B1、B2、B3、鐵、葉酸等多種維生素，口感薄脆香甜，只要搭配牛奶即可輕鬆享用，是低脂且營養豐富的美味早餐選擇！
跟香蕉哥哥一樣和東尼虎同框跳操，各種好禮通通帶回家！
家樂氏推出＃跟著東尼動吃動 的IG濾鏡，讓小朋友可以跟著東尼虎一起同框跳操，還特別邀請到香蕉哥哥跟著東尼虎一起示範活力體操，讓小朋友們不僅可以一邊遊戲還能一邊運動，家樂氏更準備了豐富好禮送給各位活力小寶貝：
特獎2位：東尼虎餐具組*2+玉米片24盒
頭獎2位：東尼虎餐具組*2+玉米片12盒
二獎2位：東尼虎餐具組*2+玉米片10盒
活力獎30位：東尼虎餐具組*1+玉米片5盒
（詳細活動辦法規則請依家樂氏Kellogg’s官方社群帳號為準）
快來跟著＃跟著東尼動吃動 遊戲規則：
活動時間：即日起～2023/6/15
以手機開啟IG濾鏡，記得要開聲音感受東尼虎的活力節奏 ：https://www.instagram.com/ar/967871984252062/
❶ 使用IG「營養活力動吃動」濾鏡，和東尼虎一起動起來
❷ 於IG限時動態公開分享寶貝一起動吃動的影片，@Kellogg.tw 並寫下hashtag #跟著東尼動吃動
❸ 即可抽「東尼虎餐具組」和「東尼香甜玉米片」（330g/盒）
（提醒使用一按即錄功能～爸媽就不用手一直按著錄影囉）
FB活動辦法
活動時間：即日起～2023/6/15
❶ 使用IG「營養活力動吃動」濾鏡，和東尼虎一起動起來
❷ 按讚家樂氏Kellogg’s官方粉絲團，並在東尼虎跳操活動貼文下留言分享寶貝一起動吃動的分數截圖畫面或跳操影片，寫下hashtag #跟著東尼動吃動
❸ 即可抽「東尼虎餐具組」和「東尼香甜玉米片」（330g/盒）
中獎公告請密切注意家樂氏Kellogg’s官方社群帳號！
商品資訊
建議售價：129元/330g
販售通路：全聯、家樂福、大潤發、愛買、MOMO、蝦皮家樂氏官方旗艦店