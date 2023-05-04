眼袋移除手術找回自信電眼　醫美諮詢回春美貌

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眼袋移除手術 恢復昔日電眼林小姐走進衛生福利部臺北醫院美容中心時，神情憔悴、眼皮下垂、眼袋膨出、臉頰凹陷、皮膚鬆弛、膚色不均暗沉伴有許多斑點，與一般65歲以上長者的皮膚狀況差不多，黑髮中夾雜白髮，並表示她對自己沒自信，擔心美容師會瞧不起她，做了很久的心理準備才敢來諮詢，不過鼓起勇氣一踏入後，從眼神就能感受到服務人員溫暖友善的氛圍，才敢進一步諮詢。
林小姐希望能看起來至少符合現在40歲年紀的女性，不要再因為外貌使人誤會真正的年齡，在與醫師進行討論、制定手術計畫後，進行眼袋移除手術，調整鬆弛眼皮內層的提眼肌群，消除眼袋、緊實眼部，使眼神明亮，術後定期回診追蹤，在第3個月回診時，林小姐分享因為眼神改變、整個人的精氣神提亮許多，心情跟著改善，她又進一步改變髮型與服裝，之後也變得越來越常走出家門。目前林小姐仍持續進行雷射治療與皮膚保養，改善斑點及膚色不均。
透過醫美手術 重拾信心魅力醫美中心暨整形外科劉明偉主任說，眼睛是靈魂之窗，能看出萎靡疲憊與神采奕奕的差別，隨著年齡增加，眼眶膈膜鬆弛產生眼袋老化下垂，易顯得沒精神也較顯老，透過眼袋移除手術，去除多餘脂肪和鬆弛的皮膚，能使眼周皮膚更加緊緻，達到減齡的效果，但效果維持會受到個人體質、日常保養及生活方式等影響。
劉明偉主任表示，外貌打理乾淨，自己喜歡最重要，絕對不要因為他人而否定自己，醫美手術可以直接幫助民眾外在容貌的改變，協助重建內在的自信心，使這些對容貌焦慮不安、過度自我否定的人，重新獲得自信喜歡自己，進而多愛自己一點，對生活保持激情一些。此外，透過運動、充足睡眠、健康飲食及如何選擇合適的化妝品、護膚保養方式、培養生活的嗜好、結識志同道合的好友、適當的休息，讓自己的狀態能維持的更好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57654
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