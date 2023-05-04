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68歲任達華驚傳失蹤！遠赴長白山「零下15度低溫拍片」與妻女斷聯

▲68歲香港影帝任達華，驚傳在長白山失蹤，還冒著零下15度的低溫拍片，一度與妻女失聯，所幸最後並無大礙，讓外界嚇了一跳。（圖／翻攝任達華微博）
▲68歲香港影帝任達華，驚傳在長白山失蹤，還冒著零下15度的低溫拍片，一度與妻女失聯，所幸最後並無大礙，讓外界嚇了一跳。（圖／翻攝任達華微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

香港影帝任達華，近期為中國電影《虎視眈眈》，特地遠赴低至零下15度氣溫的長白山進行拍攝，由於山上通訊不好，竟傳出任達華一度失蹤與妻女失聯的消息，所幸後來並無大礙，成功與外界取得聯絡，而他則簡單回應，「這裡真的挺冷的。」

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現年68歲的任達華，即便身家豐厚，但仍不減他對電影的熱忱，近期更接下中國首部以「東北虎」為題材的電影《虎視眈眈》，並飾演一位保護野生動物為使命的護林員。

據港媒《東網》報導，任達華低調遠赴吉林省長白山，冒著低至零下15度的氣溫進行拍攝，由於網路通訊差，再加上劇組對於拍攝過程相當保密，結果任達華一度與妻女失聯，讓眾人十分擔心。

所幸，媒體終於和任達華取得聯繫，而他也簡單回應：「劇情和角色遲一點再跟大家說，不過這裡真的好冷，我又是首次登上天池，風景好美。」

▲任達華與當地店家親切合影，也意外曝光他在電影裡面的造型。（圖／翻攝小紅書）
▲任達華與當地店家親切合影，也意外曝光在電影裡面的造型。（圖／翻攝小紅書）
由於地理位置接近韓國邊境，任達華還透露大家都很喜歡燒肉和泡菜，非常美味，也預計5月底前就可以結束拍攝，返回香港繼續接下來的工作。有趣的是，即便劇組相當保密，但開鏡之後，仍有不少旅客巧遇任達華，也讓他的白鬚造型意外曝光，與平常的型男形象不太一樣，紛紛大讚影帝十分親民。

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