多層次味蕾享受！鳳梨妙搭「Q彈烏龍茶凍」炎夏酸甜消暑
春夏之際，大地開始復甦，萬物盡現，而此時的天氣也愈來愈炎熱，令人有些懶洋洋的，不過這時正逢鳳梨盛產季節，在炎炎夏日中，吃上一口冰涼爽脆又酸甜的鳳梨果肉，讓人一下子感覺到清涼，絕對是一大享受。天仁喫茶趣ToGo推出季節限定的鳳梨系列新品「鳳梨四季凍飲」，採用台灣嚴選高品質金鑽鳳梨，以及天仁喫茶趣人氣四季烏龍為茶底，其中鳳梨四季凍飲再搭配手工製作的四季烏龍茶凍，在每口茶中都能感受到豐富的層次與多元的口感。
生活中心/綜合報導
新推出的手搖飲使用當季飽滿香甜的台灣金鑽鳳梨，削皮後與天仁喫茶趣人氣四季烏龍攪打均勻，每口都能喝到茶香和天然的果肉，而鳳梨四季凍飲則是加入了手工製作的四季烏龍茶凍，吃起來茶香清新、Q彈滑順，鳳梨的清香和烏龍茶的茶香相互交融，一入口就讓人透心涼。炎炎夏日，喝上一杯鳳梨四季凍飲，清涼解暑，為初夏帶來無限沁涼好心情。
當茶樹的新芽初長時，就是茶葉風味最獨特的時刻，除了酸甜鳳梨飲系列，天仁喫茶趣ToGo季節限定超敲碗茶飲「春之烏龍」再度回歸，精選茶樹嫩芽葉子茶菁，經由天仁喫茶趣資深製茶師嚴格把關製作，芽葉肥壯，色澤翠綠，葉片柔軟，茶湯清新，香氣馥郁好喝。
天仁喫茶趣ToGo經過資深研發，反覆測試找出完美精準比例，呈現出茶葉的最佳狀態，讓清新的茶香和清甜的口感展現出來，每一口都是清香四溢，令人回味無窮的味蕾享受，春之烏龍口感清爽，明顯的馥郁茶香，讓不少內行的茶迷紛紛敲碗就是在等這味。3款季節限定沁涼茶飲即日起至6月30日全台天仁喫茶趣ToGo都能嚐鮮，另外天仁茗茶APP也提供寄杯、跨店取服務，並定期推出各種優惠。