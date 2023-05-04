大環境、美制裁夾擊！中國半導體景氣慘　兩年倒閉近萬家

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受經濟衰退、消費萎縮的大環境影響，中國半導體產業也呈現不景氣。今年Q1在所有半導體企業中，晶片設計、封測、製造等企業，全數出現利潤下滑甚至虧損，僅有數家半導體設備企業獲利有成長，其中消費電子類晶片公司經營最為慘淡，營收和淨利潤雙雙大幅下滑。
另有數據顯示，這兩年以來，中國半導體行業不景氣跡象明顯。中國科技媒體平台鈦媒體2月份獲得的獨家數據顯示，2022年申請吊銷、註銷登記的中國半導體相關企業高達5746家，比2021年的3420家激增68%，尤其是去年9月到12月，平均每天就有超15家晶片企業註銷工商信息，這也代表中國這兩年間一共消失了近1萬家半導體企業，相較於外國半導體企業，整體情況顯然更加嚴峻。
鈦媒體分析指出，有多重原因導致半導體產業低迷，全球半導體產業正走向衰退週期，影響到中國該行業的發展，而美國持續對中國半導體實施出口限制，也影響晶片公司業績和產業信心。另外在大環境上，消費電子市場需求低迷、全球經濟放緩也都對半導體行業的發展形成制約。
《香港01》報導稱，儘管再註銷登記的企業中，有很多是當時「蹭政策熱度、騙補助」後放著爛尾的企業，但許多努力經營的企業也在近兩年不景氣的環境下倒閉，證明要在競爭激烈的半導體產業立足並不容易。
中國如今還有17萬多家晶片企業，而眼下2023年的不景氣預期將持續，半導體產業的情況恐怕會更加困難，預估2023年消失的半導體企業會更多，可能會進入大規模的淘汰階段。
再加上美國對中國半導體技術及設備的管制政策持續進行，中國半導體業恐將面臨到比過去2年更嚴峻的形勢，短期內倒閉退場的態勢恐怕不會停止。