全台首家BYHUE概念店開幕 炎亞綸擔任一日見習生
位於台中LaLaport北館的BYHUE全台首間概念店，今天盛大開幕，邀請花美男炎亞綸擔任一日品牌見習生，吸引大批粉絲聞風湧入，還有遠道從韓國趕來的鐵粉，男神魅力驚人。自稱做足功課的炎亞綸細數BYHUE女鞋特色，並笑稱憑此專業應該可以升任「店長」了吧？妙語如珠引來哄堂笑聲。
記者金武鳯/台中報導
AS 女鞋集團旗下有六大品牌，其中全新品牌-BYHUE於今年三月創立，以舒適質感、優質價格以及清新的視覺為品牌設計特色，標榜「一切美好源自於用心生活」，是一雙為理想打造且符合日常質感的鞋款，適合年輕族群與上班族。業者表示，全台首間概念店落腳台中LaLaport，是看好LaLaport是最適合年輕族群逛街消費場域，商機無限。今天盛大開幕，邀請擁有相當多粉絲的男神炎亞綸擔任一日品牌見習生。
炎亞綸一出場即掀起粉絲聲聲尖叫，人人手機拍不停。炎亞綸說，對於BYHUE品牌他做足功課，例如鞋款均採用獨家技術「洞感軟芯墊」，並貼合不同鞋型底部，一整天都舒軟好走！另外有部分 2way兩穿式鞋款，加上配件，就能呈現兩種不同風格，滿足女性朋友在不同場合的穿著需求。
炎亞綸展示一雙搭配珍珠串鍊的兩穿式女鞋，笑說珍珠串錬拆下，適合白天上班穿，下班後要應酬宴會，珍珠串錬一扣上，就顯貴氣。說罷笑稱，自己的專業不只能當見習生，應該能當店長，甚至中區營運長了吧。
被問到身為見習生需要建議女性朋友挑選鞋款，會建議怎麼挑選時，炎亞綸表示他認為挑選鞋子最重要的除了搭配起來好看之外，舒適也是非常重要的因素之一，而 BYHUE 的鞋款兩者兼具，好搭舒適之外，顏色也非常多選擇，很適合即將到來的夏季。他還戲稱自己買過女鞋，只是都在家裡沒有人時穿。
開幕現場有許多 BYHUE 的「花粉」到現場與炎亞綸互動，除了贈送花粉許多 BYHUE 獨家好禮外，炎亞綸更是寵粉無極限，不止親自送上親筆簽名拍立得，還送上可愛的花束給幸運粉絲，並加碼一起合拍韓國時下最流行的人生四格照，為粉絲製造 BYHUE 專屬儀式感！