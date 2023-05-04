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皮蛇好發高峰期！醫警告「1情況」就可能發病　預防方式看這

皮蛇好發高峰期！醫警告「1情況」就可能發病　預防方式看這
皮蛇好發高峰期！醫警告「1情況」就可能發病　預防方式看這

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】季節更迭，氣溫變化快速，因帶狀疱疹就醫病人遽增，甚至病情嚴重而需要住院治療。一位82歲婦人罹患新冠病毒後排尿困難，家人一開始以為是陰道炎，吃藥卻未能改善，拖了十天反覆就醫才確認是帶狀疱疹；服藥後症狀稍稍改善，但仍未能完全復原且後遺症不斷，尤其病灶位置影響坐姿，連帶腰痛、頭痛上身，夜間得靠冰敷才能入眠，十分折騰。

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帶狀疱疹不只年者長會發生　免疫功能不佳就可能發病

臺中慈濟醫院感染科主任王瑞興表示，不少個案是年長合併有癌症或紅斑性狼瘡等免疫功能疾病，但也有僅32歲或沒有免疫功能缺損的人發病，顯示帶狀疱疹不只發生在年長者，只要免疫功能不穩定時就可能發病。

帶狀疱疹患部神經痛　影響日常生活甚鉅

王瑞興主任表示，帶狀疱疹是因感染水痘痊癒後，病毒躲藏在神經節，身體免疫功能不穩定時，病毒沿著神經節長出帶狀水泡狀皮疹，才被稱為「皮蛇」。病人苦惱的是治療後，即便皮膚病灶已完全恢復正常，帶狀疱疹患部的神經痛仍常會感到像被電到的抽痛、麻、癢，令人痛不欲生，甚至影響日常生活。

預防帶狀疱疹　接種疫苗是不二法門

王瑞興主任建議，預防帶狀疱疹最好的方式是接種疫苗。由於「復發造成帶狀疱疹的罹患率與年齡成正比」，建議高風險族群不論是否有水痘或帶狀疱疹病史，未曾接種過帶狀疱疹疫苗者，可與醫師諮詢討論身體情況，決定是否自費接種。目前引進的新款帶狀疱疹疫苗是非活性基因重組疫苗，保護力較強、安全性更佳且施打年齡對象更廣。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57653

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