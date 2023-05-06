看牙聽到「抽神經」就怕到不行？醫師曝放任後果 6種情況必須做
牙痛不是病，但真的痛起來可是相當要命！當患者遇到這種情況，都只能向牙醫師求助，但很多人一聽到要做俗稱「抽神經」的根管治療時，卻又會害怕不已。對此，台中中山醫牙科劉馥萱醫師也詳細解釋「根管治療」的用意以及放任不做的後果，讓患者更加了解真實情況。
記者潘毅/綜合報導
劉馥萱醫師日前在臉書上分享，自己每次跟病人說要「抽神經」，很多人都會一臉驚嚇地反問「可不可以不要」或「是不是很貴？」對此，她也決定一次解答所有關於根管治療常見的問題！
🟡哪些情況要做根管治療？
劉馥萱醫師表示，牙齒內部的 牙髓 和 神經 在受到嚴重破壞或感染時，就需要進行根管治療，清除發炎或壞死的牙髓組織。
通常發生在以下6種情況：
蛀牙太深侵犯牙髓
外傷導致牙齒嚴重斷裂或牙髓壞死
牙周病太嚴重，周圍的組織發炎和破壞
牙齒非常敏感
製作假牙需要
先前不完全的根管治療
🟡可不可以不要做根管治療？
如果情況嚴重不進行根管治療，可能造成感染加重、牙髓炎、疼痛加劇，甚至引起蜂窩性組織炎
🟡做根管治療會花很多錢？
根管治療目前都有健保補助，不用太過擔心！但有些困難根管的情況，要透過顯微鏡進行顯微根管治療，會需要支付額外的自費費用。
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