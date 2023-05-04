擠掉歐陽娜娜！「最美星二代」曬蜜蜂腰 他們凍未條甘願當工具人
王中平與余皓然的女兒韓菲近來打敗歐陽娜娜，成為網友票選出的「最美星二代」冠軍，即將在5月15日發行個人首張專輯《顯化法則》，發片前夕赴日拍宣傳照、MV，還在東京街頭獻唱，讓在場的日本小哥都「凍未條」狂獻殷勤自願當義工，還有鮮肉當起後援會會長在IG私訊為她加油招人氣。為了發片瘦身成功的韓菲，秀出傲人的23吋蜜蜂腰，仙氣飄飄，展現自信。
記者吳雨婕/綜合報導
韓菲首次獨挑大梁挑戰一個人在海外當街頭藝人獻唱，只見初生之犢不畏虎的她，從發傳單、架樂器都獨立完成不假他人之手，更在東京街頭一展大將之風，一連在下北澤、新宿兩個車站前開唱都吸引許多人駐足圍觀，她輕聲唱著膾炙人口的〈First Love〉，不時露出甜美靦腆笑容，宛若仙女下凡讓周遭男生都陷入瘋狂，更有幾位鮮肉自願當起義工幫忙發傳單，甚至還像是後援會成員一樣現場跳舞帶氣氛，其中還有一位住在日本的台灣人特別買了小點心送她為她打氣，讓韓菲即使身處在人生地不熟的東京街頭仍感受到濃濃的人情味。
韓菲更透露新專輯多首歌Demo當初都是爸爸王中平幫忙彈奏吉他錄製，無形中也間接參與了自己專輯籌備，而隨著新專輯完成迎接發片倒數時間接近，韓菲這半年除了保持練唱、練嗓外，更積極做體態管理減重，包括上重訓課增肌減脂及控制飲食，目前維持體重40公斤的她，在新專輯的主視覺宣傳照上秀出23吋蜜蜂腰，看起來不僅更加自信亮麗，仙氣十足，彷彿透過照片對自己說：「我準備好了！」