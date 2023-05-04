曾拆葉克膜險被死神帶走　17歲小耳症女孩奇蹟倖存

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5成先天顱顏缺陷兒遭受異樣眼光羅慧夫顱顏基金會針對顱顏家庭進行環境友善的調查，發現先天顱顏缺陷孩子的家長高達8成（81.3%）以上擔憂顱顏孩子無法面對外界眼光，近五成（47%）的顱顏家長表示：「孩子在學校曾經遭受異樣眼光或是發生被排擠的狀況，承受了許多心理壓力。」而且幾乎所有的家長（97.9%）均表示，若社會環境能更加友善及尊重差異的話，將能協助他們對教養顱顏孩童成長更為放心。
孩子被人身攻擊 蘋果媽心如刀割小耳症合併多重病症的「蘋果」患有雙側小耳，至今無法回應跟表達，此外還有其他合併症狀，如喉頭軟化、心臟病和智能障礙等，加上腦麻和脊椎側彎，只能仰賴輪椅移動。然而，蘋果去年突然心律不整休克，緊急裝上葉克膜維持生命，但是四肢卻發紫變黑，父母不忍心蘋果遭受折磨，選擇拆除葉克膜讓她舒服地離開，沒想到蘋果竟然奇蹟倖存。
歷經與死神的拉鋸，蘋果媽媽即使忙於美髮店工作，也要把孩子帶在身旁。然而，受到客人當面批評孩子的外貌及行為，蘋果媽媽心如刀割，帶著蘋果離開現場，出門也總是遮遮掩掩。直到7年前擔任羅慧夫顱顏基金會說故事志工，蘋果媽媽喊話：「與其遮掩逃避，不如讓大家可以認識了解不一樣的生命。希望每一位孩子都可以從小了解並學習尊重與自己不一樣的生命，這樣或許先天顱顏缺陷的孩子能在友善且尊重的環境下成長。」
喜歡自己 也尊重不一樣的生命為了讓更多孩子在趣味闖關中學習尊重差異，羅慧夫顱顏基金會將於6月4日舉辦「喜歡自己！親子野餐派對」，並邀請藝人夏如芝、張捷夫妻與網紅「那對夫妻」Kim（京燁）擔任活動愛心大使。夏如芝回憶自己被嫌又老又醜，有感而發的呼籲：「尊重不一樣的生命」Kim亦表示：「我要當孩子的榜樣，以身作則，希望他們也能主動的去關心、認識身邊的顱顏兒。」
《喜歡自己！親子野餐派對》野餐、魔術表演、Live說故事、兒童劇團Show、趣味闖關、充氣城堡和遊戲球池等。
活動地點：台北市大直美堤河濱公園（基十六號水門入場）
活動時間：6月4日上午11點至下午6點
活動網站：https://jca-event.com/likemyself/
活動交通：免費提供接駁車直達活動現場（台北捷運劍南路站2號出口）
參加辦法：免費入場，可參與舞台區精彩表演及市集美食。另外捐款300元即可索取「闖關卷」，參與兒童專屬趣味闖關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57637
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