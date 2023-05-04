太思科技發布web3通用ID 為手機用戶打開元宇宙入口

我是廣告 請繼續往下閱讀
太思科技董事長兼執行長何俊炘指出，隨著AI科技的快速推進，web3的世界已觸手可及。然而，web3須在不收集個人資訊的條件下賦予身份憑證，並能有效控制多重身份的複製，這是長久以來web3無法突破的棘手難題。
太思科技憑藉20多年在SIM卡產業經驗，結合Soul Bound NFT技術，正式發布SIM卡證明協議(Proof of SIM protocol, PoSIM)，將行動網絡識別系統，導入web3基礎建設。讓每個活躍的行動用戶，用自己的手機與SIM卡，透過PoSIM智能合約(smart contract)及零知識證明(zero knowledge proof)，在乙太坊等區塊鏈上做鑑證，產生唯一的PoSIM靈魂綁定NFT(Soul Bond NFT)，作為web3世界的原生身份。
何俊炘強調，Soul Bound NFT是一項支持人類在web3去中心化世界裡，確保互動真實性的創新技術。web3的入口需要一個去中心化的原生身份系統，太思科技認為這個系統應該從行動網絡誕生，因為行動網路建構了人類以真實身份溝通的生態系統，透過此機制的延伸應用，解決目前web3技術無法處理的社交與政治難題。
何俊炘說，web3去中心化的社會裡，需要一個成員之間毋須溝通，就能夠預設選擇的聚焦點，PoSIM靈魂綁定NFT具備最大潛力，能夠最大規模化擴展共同靈魂的web3社群，打造全球通用的去中心化服務與應用發展平台。而藉由SIM卡和行動設備底層的全球識別碼，SIM卡證明協議(PoSIM)在SIM卡芯片內生成雜湊證明(Merkle Proof)，可以阻絕外部監聽或攔截，保障個人資料隱私。雜湊證明則通過受認證的行動網路，點對點加密傳輸到以太坊網絡上的PoSIM智能合約進行見證，公開透明的發行PoSIM靈魂綁定NFT。
何俊炘表示，PoSIM提供用戶安全順暢的體驗旅程，並同時保障了用戶隱私與信息主控權，結合廣大的行動用戶，共同創建一個抗女巫假帳號攻擊的去中心化社會。
太思科技同時宣布，推出MetaDuet去中心化自治組織(DAO)計畫，使用薄膜SIM卡技術，在電信運營商無須介入的環境下，啟動SIM卡證明協議(PoSIM)生態系統導入早期用戶。
展望未來，太思科技首席策略長陳儀雪表示，太思科技同時計畫與電信運營商、虛擬電信運營商合作，將SIM卡、eSIM與「SIM卡證明協議」整合，使SIM卡成為主流硬體錢包與web3身分證明。