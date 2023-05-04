王思佳上節目遭疑拿「愛馬仕假包」！本人回應了：會拍影片說明
女星王思佳，日前在節目《女人我最大》上分享自己的愛馬仕包，結果卻被網友質疑「怪怪的」引發討論。對此，王思佳的經紀人則回應，稍晚會親自開直播說明。
記者詹鎰睿/綜合報導
臉書社團「愛馬仕不能說的祕密」就有網友發文指出，王思佳的Kelly二代被人質疑怪怪的，「我放大來看，看不出來這個包是epsom皮，（白、粉都看不到紋路）」他還提到，Kelly二代除了epsom，山羊、蜥蜴、鱷魚等特殊皮外，「就算是evercolor我也沒看過」，並強調自己純粹好奇詢問大家，王思佳的愛馬仕包到底是不是假的。
就連中國網友也在討論，發現王思佳還把原本在IG上貼的粉色MK照片刪除，並說是包包「側面形狀不對，mini lindy包型也不對」、「粉色的這只非常假，側面不可能這麼寬」，但也有不少網友表示，身為節目主持人的藍心湄，本身就是愛馬仕VIP，如果真的拿假貨，現場早就被拆穿。
不過，據《三立新聞網》報導，王思佳則表示，因為這兩天她和小孩子都不舒服，沒空理這件事，之後會再拍成影片與大家說明，至於另一位網紅「苗條達人」陳若萱的影射，她也幫忙澄清，對方說的不是她。稍早，陳若萱也在臉書發文澄清，她的文章被外界扭曲發文，也希望王思佳不要誤會，並支持王思佳澄清。