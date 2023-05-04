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無人機夜襲克宮　法國外長直呼「太奇怪」：莫斯科如活在平行世界

▲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）認為，整起無人機夜襲克里姆林宮的事件「太奇怪了」。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）認為，整起無人機夜襲克里姆林宮的事件「太奇怪了」。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯3日指控烏克蘭用無人機對克里姆林宮發動攻擊，試圖暗殺總統蒲亭（Vladimir Putin），隨後又稱美國是幕後的藏鏡人，烏克蘭只是奉命行事。不過烏克蘭與美國均否認參與此事，而俄羅斯也未提供證據，讓無人機夜襲克宮成為一場羅生門。對此，法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）表示，整件事太奇怪了，並稱無人機能一路飛到克里姆林宮讓人無法理解，還說莫斯科的問題之一就是「彷彿活在平行世界」。

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俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日召開記者會，指控美國做出「恐怖攻擊」決定，再由烏克蘭來執行，並嗆烏克蘭和美國事後竭力否認的行徑「荒謬地可笑」。白宮國安發言人柯比（John Kirby）否認美國是幕後指使者，強調美國從未支持或鼓勵烏克蘭在境外發動攻擊，俄羅斯的說法不正確，「美國在這事件中沒有任何作用」。而正在荷蘭出訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），則斷然否認烏克蘭執行無人機攻擊克宮的行動，並認為這只是俄羅斯為了升級兩國戰事的藉口。

根據《法新社》報導，法國外長科隆納4日也談起這起無人機夜襲克宮事件，稱整件事「太奇怪」，認為無人機能夠飛到戒備森嚴的克里姆林宮上空，「正常情況下讓人相當無法理解」，科隆納說自己不會參與任何「假設的小把戲」，但烏克蘭已經否認和此事有關，而俄羅斯並沒有拿出證據。

科隆納更點名俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev），麥維德夫在事件之後，公開表示「除了消滅澤倫斯基與他的黨羽之外，已經別無選擇」。

科隆納批評麥維德夫的言論太過離譜、讓人遺憾，科隆納強調必須要尊重每個民選國家的元首，但俄羅斯又一次尋求「恐嚇」的言詞，讓整起事件升級。科隆納更說，莫斯科的問題之一就是「彷彿活在平行世界」，宛如被禁錮住了，但科隆納也強調，持續保持與俄羅斯的溝通，仍是西方國家所不可或缺的。

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