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乾旱救星？印度新創公司開發新式「集水器」：從空氣中汲取飲用水

▲印度一間新創公司「Uravu Labs」，開發出一種全新的集水器，可以直接從空氣中汲取出乾淨的飲用水，有可能成為乾旱的解決方案之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲印度一間新創公司「Uravu Labs」，開發出一種全新的集水器，可以直接從空氣中汲取出乾淨的飲用水，有可能成為乾旱的解決方案之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

隨著氣候變遷、全球暖化，水資源越來越受到重視，甚至已經開始成為稀缺資源。對此，印度一間新創公司「Uravu Labs」，開發出一種全新的集水器，可以直接從空氣中汲取出乾淨的飲用水，有可能成為乾旱的解決方案之一。

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▲印度一間新創公司「Uravu Labs」，開發出一種全新的集水器，可以直接從空氣中汲取出乾淨的飲用水，有可能成為乾旱的解決方案之一。（示意圖／翻攝自Uravu Labs官網）
▲印度一間新創公司「Uravu Labs」，開發出一種全新的集水器，可以直接從空氣中汲取出乾淨的飲用水，有可能成為乾旱的解決方案之一。（圖／翻攝自Uravu Labs官網）
綜合外電報導，Uravu Labs的聯合創始人之一斯里瓦斯塔夫（Swapnil Shrivastav）表示，自己從大學時代就在構思從空氣中收集水的方式，因為自己所在的城鎮當年面臨乾旱問題，河流的水都枯竭了，所以他想「何不設法汲取空氣中的水分呢？」

Uravu Labs說明，除濕機或冷氣機，都可以做到從空氣中收集水份，但是採用的方法非常耗電，單就生產水來看非常沒有效率。而Uravu Labs開發的全新集水器，則是透過一種類似液體乾燥劑的鹽水，來吸收空氣中的水分，之後再透過太陽能加熱，讓鹽水產生水蒸氣，而集水器再收集這些水蒸氣成為乾淨的飲用水。

Uravu Labs解釋，全新集水器無法提供大量的水，但隨著不斷研發，目前一天可從空氣中收穫的水量也不斷增加。Uravu Labs目前主要跟酒店和飲料業者合作，提供他們瓶裝的飲用水，而如果產量能夠再加提升，Uravu Labs也期待著擴大自己的合作夥伴。

Uravu Labs強調，從空氣收集水的優勢在於可持續性，相較於抽取地下水，空氣中的水分很快就能補充，幾乎是用之不竭，且成本也便宜。不過限制的條件就是對於空氣溫度和濕度有要求，目前集水器只能在溫度超過攝氏12～15度，以及相對濕度在25％以上時，才能發揮作用，且濕度若太高也會降低運作效率。

Uravu Labs表示，從空氣中取水，即使技術再怎麼進步，可能還是無法完全滿足普通人的日常用水所需，但至少對那些相當缺水的地區來說，是個可以提供幫助的解決方案。若全球氣候持續失衡，未來有一天水資源真的成為各國爭奪的重點時，從空氣取水或許就會是一個受到重視的關鍵技術。

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