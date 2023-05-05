迎立夏高溫！7-11今起「美式2杯6折」　全家濃拿鐵買1送1

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7-11門市5月5日起至5月7日止，西西里風檸檬氣泡咖啡（原價80元，約63折）、西西里風檸檬咖啡（原價75元，約77折）、完熟蘋果氣泡咖啡（原價85元，約6折）、完熟蘋果咖啡（原價80元，約63折）任選2杯99元。
APP自5月3日起至5月9日止，指定咖啡、茶飲買6送3優惠，包括蜂蜜美式(冰/熱)優惠價420元/組、西西里風檸檬系列咖啡優惠價480元/組、香鑽水果茶優惠價420元/組、一顆檸檬青茶/紅茶優惠價360元/組，每組優惠限量3萬組，每位會員限購4組，兌換期限至2023年9月30日。
🟡全家特濃拿鐵買1送1
全家今（5/5）起至5/7，使用全盈+PAY支付，大杯特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）買1送1優惠，每會員每品項各限購10組。還有霜淇淋「新口味白葡萄」上市，門市5/10日前嚐鮮價特價45元，APP 5/5至5/7跨店取優惠5支168元，平均單支34元開吃。
🟡星巴克5/5買1送1
只有今天！星巴克5/5迎接美好假期祭出特大杯好友分享回饋，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。