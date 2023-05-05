週末爽吃！全家霜淇淋34元再抽機票　7-11高級巧克力一盒30元

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7-11今（5）日起至5月9日限時五天開跑，本周DM改為9宮格，共9大品項促銷，多達3款商品都是直砍半價，首推韓國炒年糕杯，原先一杯要79元，祭出起司、辣味任選買1送1。
泰國MIX脆脆條則是任選加1元多1件，平均單包20元；金頂鹼性電池3號／4號也是買1送1。此外，巧克力控別錯過，能多益隨手杯平均30元、約6折；GODIVA巧克力整片不到百元，相當於5.9折；另外還有越南Alluvis典藏禮盒（10入）原價199元、美國TAZA石磨黑巧克力（片裝）原價149元，現在通通只要優惠價30元。
🟡全家
全家今（5）日企新推出「白葡萄霜淇淋」，一入口滿是白葡萄的酸甜果韻，搭配清爽雪酪口感，夏季來上一支實在爽快！而即日起至5月10日新品嘗鮮價只要45元（原價49元）；5月5日至5月7日則於會員APP隨買跨店取推出霜淇淋5支168元快閃優惠，等於一支才34元開吃。
此外，「全家」這次更與台灣虎航、日本岡山縣跨界合作推出抽獎活動，5月5日至6月4日凡購買Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）即可即可獲得「搭台虎直飛日本岡山抽獎趣」活動抽獎券1張，消費者可至「全家」會員APP「抽獎趣」進入活動專區參加投注！
🟡萊爾富
即起至5月9日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共11大項目推優惠，其中Gery厚醬起司蘇打餅、雀巢穀物棒都是買1送1，萊爾富海洋深層水加1元多1件，相當於幾近半價。而奧利奧夾心餅乾第2件11元，約6折。