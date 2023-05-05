別搶我的國旗！土耳其開會爆衝突　俄烏代表上演「全武行」

我是廣告 請繼續往下閱讀
眼看現場火藥味十足，土耳其議會議長介入，宣布中場休息，將妨礙會議進行的人請出。土耳其官方並強調，任何人都有口頭表達意見的自由，但不該讓會議淪為街頭示威的場所。
隨後，烏克蘭國會議員馬里科夫斯基（Oleksandr Marikovsky）更在會議大廳，與1位不知名的俄羅斯代表團成員大打出手。從現場畫面可以看見，當時馬里科夫斯基正拿著烏克蘭國旗拍照，俄方人員突然上前，將烏國國旗扯下，此舉激怒了馬里科夫斯基，衝上去揍了他幾拳，直到保安介入將2人分開。
報導指出，雖然烏克蘭可能有發動此類無人機襲擊的能力，但外界普遍認為，基輔不太會冒著直接殺掉蒲亭的風險，破壞來自國際社會的支持。有西方官員指出，這更有可能是俄國策畫的又一場「假旗」行動，目的是為俄國發動新一波攻烏行動鋪路，真相究竟為何，目前還是一團謎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「俄烏戰爭一年」相關新聞。