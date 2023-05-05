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別搶我的國旗！土耳其開會爆衝突　俄烏代表上演「全武行」

▲俄羅斯代表4日在土耳其一場外交與經濟會議上，因伸手拉扯烏克蘭國旗，遭烏國議員痛扁。（圖／擷取自推特影片）
▲俄羅斯代表4日在土耳其一場外交與經濟會議上，因伸手拉扯烏克蘭國旗，遭烏國議員痛扁。（圖／擷取自推特影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯3日指控烏克蘭派遣無人機，對克里姆林宮展開襲擊，試圖行刺總統蒲亭（Vladimir Putin）未遂，並嗆美國是幕後黑手，揚言保留報復權力。這些說法隨即遭到美烏2國嚴正否認，而就在無人機事件發生後第2天，俄烏代表就在土耳其一場外交會議上激烈交鋒。

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根據《每日郵報》報導，4日在土耳其安卡拉舉行的黑海經濟合作組織（簡稱PABSEC），烏克蘭議員先是在俄國杜馬議員提摩費娃（Ola Timofeeva）演說時，在她背後展示烏克蘭國旗抗議，被俄方人員制止，雙方因此爆發肢體衝突。


眼看現場火藥味十足，土耳其議會議長介入，宣布中場休息，將妨礙會議進行的人請出。土耳其官方並強調，任何人都有口頭表達意見的自由，但不該讓會議淪為街頭示威的場所。

隨後，烏克蘭國會議員馬里科夫斯基（Oleksandr Marikovsky）更在會議大廳，與1位不知名的俄羅斯代表團成員大打出手。從現場畫面可以看見，當時馬里科夫斯基正拿著烏克蘭國旗拍照，俄方人員突然上前，將烏國國旗扯下，此舉激怒了馬里科夫斯基，衝上去揍了他幾拳，直到保安介入將2人分開。

報導指出，雖然烏克蘭可能有發動此類無人機襲擊的能力，但外界普遍認為，基輔不太會冒著直接殺掉蒲亭的風險，破壞來自國際社會的支持。有西方官員指出，這更有可能是俄國策畫的又一場「假旗」行動，目的是為俄國發動新一波攻烏行動鋪路，真相究竟為何，目前還是一團謎。

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