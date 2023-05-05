雞蛋終於不缺了？菜市場「真實蛋價」直擊 婆媽說出真相
最近「蛋蛋危機」出現趨緩的現象，不僅到超市、市場都已經可以買到雞蛋，就連價格也開始回穩，不少餐飲業者都發出公告表示荷包蛋調降5元。而近日，就有網友討論蛋價，各地的婆媽紛紛貼出自家菜市場的雞蛋售價，與前一個月相比，價格可以說是相差甚遠，不過也有婆媽坦言「這並不是最正常的蛋價」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「終於恢復價格了，買了雞蛋14顆86元」只見貼出的照片，雞蛋籃裡頭放了牌子，明確寫著一斤雞蛋56元，該網友買了14顆為86元，相當於一顆蛋6元左右，與一個月之前比較，真的降價不少。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的降超多！我家這邊一斤50元了」、「現在平均50到60了，終於可以好好買蛋了....」、「那天去買一斤52，感謝啊」、「終於！之後應該還會更低啦，缺蛋前28~34元才正常」、「還不算最低點，應該要40元以下才正常，不過真的便宜不少了」、「以前是26-29元/斤，現在這個價錢還是很貴」、「三重白蛋現在一斤60，去桃園有看到ㄧ斤52的！」
而《NOWnews》記者也實際訪問家庭主婦陳媽媽，她向記者透露，目前確實雞蛋價格已經又變更低了，一個月前一斤蛋還要95元，半個月前也要75元，最近去市場看大概落在一斤55元上下，蛋價真的已經開始回穩。不過陳媽媽也坦言「缺蛋之前，台南菜市場一斤大約26元至33元不等，雖然現在還是較為昂貴，但是比起沒蛋買、買超貴的蛋相比，現況已經改善不少！」