訴求和平遭綠營潑「賣台髒水」！郭台銘抱怨：提AI國防又笑太科幻

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郭台銘指出：「許淑華縣長告訴我，民進黨2025綠能目標的支票馬上就要跳票了，卻依然沒有提出有效解決的能源主張，依舊只能用攻擊對手來模糊焦點。過去，當國民黨提出人民希望和平的訴求時，民進黨就潑出賣台的髒水；當我提出以AI科技發展國防工業，他們又笑說太過科幻。」
郭台銘續指：「民進黨唯一想做的事就是贏得選戰、操弄政治手段獲取利益，從未真正為國家的發展做出佈局。何勝豐議長說，台灣很少有人能夠直接與中美日高層直接對話，和平是台灣未來的關鍵。我也告訴大家，2024是台灣守護和平最後的關鍵時機，我們必須做出改變，重新找回台灣在國際談判的主導權。」
郭台銘在文末強調：「身為南投女婿，這次和老婆娘家收穫滿滿，也感受到黨內夥伴更大力的支持，我們正在凝聚最強的團結力量。期待南投在下個4年，用最好的氣候跟地勢條件，繼續擴大商機與發展！南投女婿凝聚最強的力量，台灣需要一個很棒的CEO。」
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