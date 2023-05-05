時下最夯「彩虹選食法」　提升免疫力要吃哪5種顏色？

我是廣告 請繼續往下閱讀
紅色（茄紅素）：番茄、紅甜椒、甜菜根、火龍果、蔓越莓等。
橘黃色（類胡蘿蔔素、類黃酮素、玉米黃素、葉黃素）：紅蘿蔔、黃甜椒、南瓜、玉米、柑橘類、木瓜等。
綠色（葉綠素、兒茶素）：綠色蔬菜、青椒、奇異果、芭樂、茶等。
白色（多酚類、有機硫化物）：大蒜、洋蔥、蘑菇、香蕉、山藥等。
黑紫色（花青素、檞皮素、白藜蘆醇）：海藻類、黑木耳、茄子、藍莓、葡萄等。
兩種族群要慎食彩虹選食法強調多蔬果，因此有血糖、腎臟疾病的病友們需特別小心。
- 糖尿病友：需留意每日水果的攝取量，建議大約控制在每天2碗內，每次1碗，一天2次，於餐間當點心。
- 腎臟病友：需注意鉀離子的攝取，忌食生菜、菜湯及高鉀水果。詳細的使用份量仍需請營養師評估，並依個案狀況做另行調整。
除了採取彩虹選食法外，也可以搭配攝取其他營養提升免疫力。陳怡文表示，蛋白質是構成細胞不可或缺的原料，因此每天仍需吃足「優質蛋白質」；維生素A、B、C、D、E多與免疫調節及抗氧化相關，豐富的維生素可以強化免疫系統；Omega-3脂肪酸中的EPA，能降低慢性發炎反應，每週可攝取兩次深海魚。
最後，腸道是人體最大的免疫器官，可以補充含有益生菌、膳食纖維的食物，促進腸道健康、調節免疫功能，達到提升全方位的免疫力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57691
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw