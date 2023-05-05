台股早盤開高漲逾50點　被動元件、散熱模組超夯

美股四大指數昨（4）日皆收黑，台北股市今（5）日開盤走高，一度漲逾50點，來到15668點，權值股台積電早盤漲4元，來到502元，漲幅0.8%，其他重要電子股，如聯發科、友達、國巨、日月光漲0.4%到1%以上。而今日盤面焦點為被動元件與散熱模組，信昌電、建準與安鈦克飆漲停。另外，IC設計族群也不錯。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數4日下跌286.5點，或0.86%，收33127.74點；那斯達克指數下跌58.93點，或0.49%，收11966.4點；標普500指數下跌29.53點，或0.72%，收4061.22點；費城半導體指數下跌15.74點，或0.53%，收2941.63點。
台北股市今日開盤走高，一度漲逾50點，來到15668點。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲4元，來到502元，漲幅0.8%。聯電小漲、世界先進漲0.5%、力積電跌超過1%。其他重要電子股，如聯發科、友達、國巨、日月光漲0.4%到1%以上。但華碩走低，跌逾1%，旺宏、英業達、台達電相對弱勢下挫。
被動元件今日強勢走高，信昌電飆漲停，九豪漲7%，大毅、凱美、華新科漲逾4到5%，立隆電、蜜望實、日電貿、華容漲1%多。散熱模組建準、安鈦克飆漲停，泰碩漲逾6%、奇鋐、協禧、元山、健策漲1%以上。IC設計表現不俗，沛亨、義隆、聯陽、創意、立積、創惟漲2到6之間。AI概念股世芯也漲逾1%。