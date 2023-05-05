吳淡如「北海道房產」送人遭拒！專家揭「3錯誤心態」：我也不要
知名主持人兼作家吳淡如擅於理財，在台灣、日本等地都有投資房地產，不過近日北海道小樽的房產讓她相當頭痛，她表示8年前用日幣80萬元（約新台幣18萬元）買下，因為她非常喜歡這個城市，不過沒考慮到當地人口愈來愈少，中途還被當地業者誤拆，賠了65萬日元（約新台幣15萬元），如今要重建、拆掉都進退兩難，送給姪子還被婉拒。對此，房產專家Sway看見相關消息後，也在臉書發表「3種錯誤的購屋心法」，更直言：「我也不要。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Sway看見吳淡如北海道房產送人遭拒的消息後，昨（4）日忍不住在臉書粉專發表看法，表示買房分3種心態，第一種是「有錢人」，反正都是小錢，隨便買；第二種是「一般人」，看很久評估很久，最後買另一半說喜歡的那一間；第三種是「沒錢人」，看新聞買感覺會起漲的郊區的郊區。以上這三種，Sway認為「都不正確」，「買房子是不能跟從你的心，不能跟從那些光鮮亮麗的人，不能花幾千元學費就以為可以跟著買」。
Sway說，買房是個統計學，把你最重要的需求排序，然後依序找到符合的，「不然買了就不要叫慘」，他認為買房不能盲目買，「買房誰決定就誰不能叫，比如買離你父母家近，就不能嫌附近學校爛。買房是一起住一起付錢，不要命令另一半繳貸款還得買高價禮物給你。買房後，你煮飯我就洗碗，你晾衣我就拖地。買房後，吹冷氣要想夏季電費，收快遞要想管理費。」最後，他也直言：「有錢人的買房經，都不用看，因為有錢就是任性。網紅的買房經，當喜劇看，因為都只是素材。新聞的買房經，看壞不看好，因為好的多半是被逼寫的。把房子留給真正需要的人吧，親愛的。」