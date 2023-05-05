NBA季後賽／勇士127:100打爆湖人！K湯爆砍30分　率隊1-1扳平戰局

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James今天開賽狀況很好，前2次三分出手都命中，首節就拿到了14分，也幫助湖人在該節打完以33:26領先。次節勇士趁Anthony Davis不在場上，打出10:2的反擊反超比分。
這一節勇士更強勢的透過切入去製造禁區得分的機會，不過湖人第二陣容的發揮也很出色，八村壘前4次出手外線都命中，讓客隊緊咬比數。膠著時刻，Thompson站了出來，他半場命中5記三分、得到19分，在他的帶領下，球隊取得67:56領先，進入中場。
易籃再戰後，Thompson依舊維持火燙手感，分別在掩護後及轉換中命中三分球，J.Green在底角也投進外線，勇士將分差拉開到18分。湖人在暫停後，數次嘗試反擊，但主場軍皆能有所回應，LeBron James第三節尾聲被吹技術犯規，場上氛圍完全導向勇士，他們帶著30分領先進入到末節，也提前鎖定了這場比賽的勝利。
這場Thompson三分球11投8中，得到了30分；Curry樂於傳串聯隊友，得到20分12助攻。今天先發出賽的J.Green，投進3顆三分球，得到了15分，D.Green砍下11分11籃板9助攻。
湖人方面，James攻下23分7籃板3助攻，但他在下半場有些沉寂；而Anthony Davis在G1爆發後，今天面對D.Green的防守，僅有11分7籃板；八村壘攻下21分。
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