NBA季後賽／慘！Chris Paul至少缺席一週　恐與太陽提前放暑假

NBA季後賽／勇士127:100打爆湖人！K湯爆砍30分　率隊1-1扳平戰局

▲明星射手Klay Thompson此役命中8三分、狂砍30分，帶領勇士贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲明星射手Klay Thompson此役命中8三分、狂砍30分，帶領勇士贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在次輪季後賽第2戰中，金州勇士今(5)日做出了陣容變動，讓老將前鋒JaMychal Green取代主力中鋒Kevon Looney先發上陣，收到了很棒的效果，他們在2、3節打出海嘯般的攻勢，合計攻下了84分，明星射手Klay Thompson此役命中8三分、狂砍30分，帶領球隊以127:100贏球，系列賽1-1平手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在首戰勇士團隊投進21顆三分球，但最終仍然輸掉了比賽，今天在主場必須要拿下。賽前球隊公布了先發名單，由JaMychal Green取代Kevon Looney成為先發，希望能在場上取得更多進攻空間。

James今天開賽狀況很好，前2次三分出手都命中，首節就拿到了14分，也幫助湖人在該節打完以33:26領先。次節勇士趁Anthony Davis不在場上，打出10:2的反擊反超比分。

這一節勇士更強勢的透過切入去製造禁區得分的機會，不過湖人第二陣容的發揮也很出色，八村壘前4次出手外線都命中，讓客隊緊咬比數。膠著時刻，Thompson站了出來，他半場命中5記三分、得到19分，在他的帶領下，球隊取得67:56領先，進入中場。

易籃再戰後，Thompson依舊維持火燙手感，分別在掩護後及轉換中命中三分球，J.Green在底角也投進外線，勇士將分差拉開到18分。湖人在暫停後，數次嘗試反擊，但主場軍皆能有所回應，LeBron James第三節尾聲被吹技術犯規，場上氛圍完全導向勇士，他們帶著30分領先進入到末節，也提前鎖定了這場比賽的勝利。

這場Thompson三分球11投8中，得到了30分；Curry樂於傳串聯隊友，得到20分12助攻。今天先發出賽的J.Green，投進3顆三分球，得到了15分，D.Green砍下11分11籃板9助攻。

湖人方面，James攻下23分7籃板3助攻，但他在下半場有些沉寂；而Anthony Davis在G1爆發後，今天面對D.Green的防守，僅有11分7籃板；八村壘攻下21分。

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／勇士G2主動變陣！雙Green搭檔內線　Looney並未先發

NBA季後賽／公鹿決定解雇主帥Budenholzer　過去5季率隊贏得271勝

NBA季後賽／K湯第6次單場8三分！聯盟史上第一　領先好搭檔Curry

NBA季後賽／勇士內線「雙Green」陣容收奇效　湖人還會讓AD沉退嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀