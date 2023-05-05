好天氣倒數！今「3地區」高溫飆38度 一圖看懂降雨時機
把握最後好天氣！今（5）日台南、高雄、屏東山區會有38度極端高溫出現機率，全台烈陽暴曬，僅山區會有零星降雨，隨著鋒面靠近，明（6日）天立夏上半天天氣仍穩定，之後雲量逐漸增多，大台北東側、宜蘭花蓮平地有機會受到影響，週日開始凌晨雨神降臨，要一直到下週二水氣減少，各地區才會回到穩定天氣。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，白天臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，有38度極端高溫出現的機率，以發布橙色高溫示警燈號；至於嘉義市、臺東縣地區，臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷氣溫達到36度以上，發布黃色燈號示警，其地區維持30度至33度高溫。
天氣風險分析師歐宗學表示，明天上半天仍是穩定天氣，但隨著鋒面接近，中北部雲量有逐漸增多趨勢，下午仍是午後山區陣雨天氣，但大臺北東側、宜蘭花蓮平地也都有機會受影響。入夜後短暫恢復穩定天氣，但週日凌晨開始有些鋒前雲系移入為北部地區帶來零星短暫陣雨，白天降雨區域逐漸往中部擴散，傍晚鋒面就會抵達臺灣並持續南下，各地區迎接雨神降臨，尤其中北部、東北部地區雨勢明顯，不排除有雷雨發生。
一直到下週一鋒面逐漸通過後東北季風增強，白天期間水氣仍多，各地還是有局部短暫陣雨，夜間到下週二水氣減少，逐漸轉為單純的東北季風環境，各地回到午後山區才有短暫陣雨的穩定天氣。
天氣變化很大，氣溫波動也不小，由於東北季風增強會帶來一些北方的涼冷空氣，週日起各地高溫都會獲得緩解，但北部地區氣溫降幅很大，週六仍有31-32度的高溫，週日降到26-27度，下週一更只有20-21度，早晚低溫也會降到18-20度、空曠地區可能會更低一些，明顯轉涼甚至有冷意，提醒大家留意週末期間的氣溫變化、南北溫差大。