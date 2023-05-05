上市櫃公司去年營收獲利穩健成長　創近5年新高

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上市櫃公司中，製造業者共計1134家，占整體上市櫃公司71.3%，依去年營收規模觀察，則占83.8%。其中，資訊電子產業為推升製造業營收成長的主要貢獻來源，營收淨額21兆1474億元，年增4.7%，而製造業營收淨額前3大公司依序為：鴻海3兆8037億元、台積電2兆2523億元及和碩1兆2324億元。
經濟部表示，製造業上市櫃公司營業利益2兆306億元，年增5.1%，營業利益率9.6%，與上年持平，其中以電子零組件業獲利表現最佳，營業利益1兆5114億元，年增20.5%，對製造業獲利成長貢獻最大，營業利益率26.3%，較上年增加2.9個百分點。製造業營業利益前3大公司依序為台積電1兆907億元、聯電827億元及聯發科542億元。
至於資訊電子產業則為製造業研發費用的大宗，去年製造業上市櫃公司研發費用6756億元，年增12.5%，其中電子零組件業研發費用4421億元居首，年增15.4%，占整體上市櫃公司研發費用63.4%。
研發費用前3大公司依序為，台積電投入1608億元居首，占整體上市櫃公司研發費用23.1%，年增30.3%；聯發科投入824億元居次，年增30.1%；瑞昱投入247億元居第三。
另外，受惠半導體業者持續投資先進及成熟製程，去年製造業上市櫃公司固定資產投資1兆5149億元，年增15.7%。
製造業固定資產投資前3大公司依序為：台積電8,976億元，占整體上市櫃公司固定資產投資5成3，年增13.1%，其次為聯電723億元及華邦電408億元。
此外，上市櫃公司中，非製造業者計457家，占整體上市櫃公司28.7%，依去年營收規模觀察，則占16.2%。在非製造業上市櫃公司營收淨額方面為4兆919億元，年增6.9%，其中，批發及零售業、運輸及倉儲業為非製造業營收成長主要來源。營收淨額前3大公司依序為，文曄4195億元、陽明2610億元及統一超1829億元。
去年非製造業上市櫃公司營業利益6108億元，年增3.0%，營業利益率14.9%，較上年減少0.6個百分點，其中以運輸及倉儲業營業利益3,009億元最高，年增7.2%。非製造業營業利益前3大公司依序為：陽明1660億元、日月光投控622億元及長榮558億元。
在非製造業上市櫃公司固定資產投資方面，去年達1799億元，年增15.0%，其中以運輸及倉儲業861億元居首，年增49.1%。非製造業固定資產投資前3大公司依序為，中華電296億元、華航266億元及萬海247億元。