名家論壇》黃創夏／徵召侯友宜，爽到柯文哲！

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正因為如此，去年1126縣市長選舉民進黨大敗了，目前雖然國民黨內搞到風風雨雨，但被稱為「定於一尊」的賴清德只是平穩地居於領先，可是支持度也沒有成長，只要民進黨內或行政院施政有些狀況，就會微幅小跌一陣。
這樣的基本局面就是「非綠」陣營確實可能存在，而且總量可能有機會超越到民進黨和綠營總和。
但是，憑什麼「非綠」就該歸國民黨統轄、由國民黨號令？
國民黨那些一直沒有任何作用的黨公職人物，最近都個個張牙舞爪起來了，好像只要是「不爽民進黨，就歸國民黨」，然而所有的民調數字當中，國民黨的政黨形象和支持度其實遠遠低於民進黨，最好也只有「26%」到「28%」之間，而且還和民眾黨的數字往往十分接近，有時候還被民眾黨超越。
更扯的是，這些形同虛設、毫無功能的國民黨黨公職口中的「最強母雞」侯友宜，在各種民調當中的交叉分析，連國民黨的支持者都有很多人挺不下去，相當具有機構效應的《聯合報》系最近公布民調，表態是「國民黨」的也只有「51%」支持侯友宜。
更值得警告國民黨那些自私自利只想鞏固深藍優勢基本盤地區的國民黨區域立委們，在各家民調的交叉分析當中，在「年輕世代」、「青壯世代」、「都會地區」和「大專以上」學歷，以及「中產階級」當中的認可度，侯友宜幾乎都是敬陪末座，輸給賴清德和柯文哲，往往也不如郭台銘。
這樣的情況之下，國民黨徵召侯友宜，可以預見將是柯文哲笑呵呵的天上掉下來的禮物了！
可是，國民黨的傳統和慣例一向就是自掘墳墓，怨不得人！
婦孺皆知，表面上國民黨讓「郭、侯之爭」打的風風火火，其實正如國民黨口口聲聲所說：郭台銘是國民黨重要的資產，國民黨著眼的從來就不是郭台銘，只是他的「資產」。
國民黨的如意算盤其實是「通殺」，他們當然知道侯友宜的空洞無物，所以口口聲聲說要組最強戰對來「輔佐」侯友宜。至於是怎麼樣的「輔佐」？想想慈禧太后與光緒、曹操與漢獻帝、多爾袞與順治的故事，他們想演哪齣宮廷劇，路人皆知。
郭台銘雖然也是政治生手，卻太難掌控了，若讓郭台銘出縣，國民黨那些背後靈必將無從「輔佐」郭台銘，所以國民黨只是先是「仙人跳」，然後還「騙婚」，最後要誆騙郭台銘「幫忙養小孩」‧‧‧
然而縱使國民黨吃了秤陀鐵了心，就是內定徵召侯友宜，他們卻忽略了局勢已經發展到：侯友宜如果「落跑有理」，郭台銘當然「造反無罪」！
國民黨過度小看郭台銘了，郭台銘雖然情急攻心、口無遮攔、詞不達意、天馬行空‧‧‧郭台銘還是能運用最大的反差技巧，把自己的民調快速拉平到和侯友宜並駕齊驅，甚至有超越反轉的可能性。
甚麼叫郭台銘的「反差技巧」，就是他持續不斷地「道歉、鞠躬」，這些動作當然引起了很多訕笑，但郭台銘長期以來的「霸道總裁」形象深植人心，身段放到如此之軟，很多人當然都知道是在演，但肯演就是一種「誠意」。
「誠意」就是郭台銘被做掉後，報復國民黨戲弄的最大籌碼，和四年前不一樣，郭台銘放低姿態、逆來順受，做到了對國民黨「畢恭畢敬」的低姿態，郭台銘對國民黨與侯友宜並無「不仁」，國民黨和侯友宜對郭台銘「不義」，郭台銘屆時對國民黨就是「造反有理」，勢必會帶走一大批足以和已經很弱小的國民黨分庭抗禮的支持群。
除此之外，郭台銘在這段期間內，身段軟和不斷演出的「誠意」，早就已經徹底對照出侯友宜的傲慢與高高在上，為了爭取選民認同，郭台銘犯了錯就道歉，四處跑握手拉抬自己，反觀侯友宜，滿嘴空話，坐等八人大叫來抬，那種等著黃袍加身的嘴臉，令人作噢！
甚至，新北市議會也「實踐」了郭台銘的失言說法「不要議會監督」，看看挾政黨優勢的新北市議會，確實「不必監督」只有「護航與吹捧」，不知情的人可能會誤以為進了北京的人民大會堂現場‧‧‧
國民黨做掉郭台銘看起來已是必然，接下來就看，面對柯文哲和郭台銘的可能反撲，侯友宜會不會很快就在民調上，淪為「小三」或「小四」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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