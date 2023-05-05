「星際大戰日」是什麼？46年前《星際大戰》一句經典台詞改變一切

「星際大戰日」（Star Wars Day）訂於每年的5月4日，全球喜愛《星際大戰》系列電影的影迷們，都會選在這一天角色扮演片中各式各樣的角色，在各地舉辦活動響應這項成立46年的「非官方紀念日」！Disney+也精選6部作品上架，提供給「星戰新手」輕鬆進入星戰宇宙。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲影迷齊聚台北表演藝術中心歡慶「星際大戰日」。（圖／翻攝自台北表演藝術中心臉書）什麼是「星際大戰日」？《星際大戰》自1977年推出第一部電影《星際大戰四部曲：曙光乍現》，片中絕地大師歐比王對路克天行者說出一句經典台詞「願原力與你同在」（May the Force be with you），被影迷們取其諧音後，變成「5月4日與你同在」（May the fourth be with you），非官方紀念日「星際大戰日」也就因此誕生；昨日台北表演藝術中心，也齊聚許多《星際大戰》影迷歡慶這一天。▲Disney+精選出6大片單提供給「星戰新手」入門觀看。（圖／Disney+ 提供）《星際大戰》系列電影，40多年來以浩瀚的星戰宇宙讓全球觀眾為之風靡，Disney+近年也推出《曼達洛人》、《安道爾》、《星際大戰：視界》等備受好評的外傳影集，以不同的故事風格以及全新角色，讓更多人對星際大戰的龐大宇宙觀為之著迷。Disney+精選出6大片單，讓「星戰新手」輕鬆進入星戰宇宙，包括近期火紅的醜萌新角色「尤達寶寶」，融合各式動畫風格的星戰版短篇動畫影集，再到動作迷熟悉的行動軍火庫「波巴費特」，共6部作品和全新角色讓從未看過星戰作品的人，也能立刻Get到星戰宇宙歷久不衰的獨特魅力。《星際異攻隊3》全員回歸搶救火箭浣熊 導演揭露「最終章故事」《星際異攻隊3》雜牌英雄回來了！葛摩菈驚喜現身成混蛋《星際異攻隊3》完美結局三部曲 《終局之戰》後最棒的漫威電影《蜘蛛人》亂鬥新預告！千名蜘蛛人「互指梗圖」爆笑再現