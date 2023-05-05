要李在鎔來談！不滿加薪幅度低、未獲回應　三星工會醞釀首次罷工

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由於韓國通膨率超過4%，工會先前要求公司今年調薪幅度應超過6%，但三星4月宣布將給表現優秀員工加薪4.1%，給普通員工加薪2%。三星回覆外媒詢問時表示加薪皆依規定執行，會持續跟工會溝通。
工會代表Lee Hyun Kuk表示，「與我們1萬名會員討論後，將決定是否發動罷工。」他補充稱，是否罷工「取決於李在鎔的態度，我們誠心請他到談判桌前一起討論」。
三星火災海上保險公司工會代表Oh Sang-Hoon強調，如果三星電子工會發動罷工，包括三星建設和電動車電池製造商三星SDI等旗下其他11個附屬公司工會也會跟進。
韓國工會對政治和企業有重要影響力，且罷工事件並不少見。三星工會2022年也瀕臨薪資談判失敗邊緣，雖然工會獲得罷工權，最後仍沒發動罷工。
工會表示，此次不只是為了薪資發聲，也是為了抗議三星打壓工會。這次工會最初要求加薪10%，還要求有各項薪水補助項目。至於三星資方於4月說要加薪4%的承諾，代表勞方的工會則認為，公司處理不當以及有繞過工會進行談判之情事。
由於目前全球市場需求減弱，儘管三星日前表示，在中國經濟復甦和人工智慧加速發展的推動下，預計下半年開始，從智慧手機到個人電腦和記憶體等，一系列市場的需求將會逐漸改善。但如今還得先跨越過勞資糾紛的風險和挑戰才行。