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要李在鎔來談！不滿加薪幅度低、未獲回應　三星工會醞釀首次罷工

▲目前正處於全球市場需求疲軟之際，韓國三星電子還陷入勞資糾紛爭議，雪上加霜。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前正處於全球市場需求疲軟之際，韓國三星電子還陷入勞資糾紛爭議，雪上加霜。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

全球半導體產業疲軟陷入虧損之際，韓國三星電子（Samsung）近來陷入勞資糾紛爭議。由於工會不滿公司今年調薪幅度低於預期，向資方提出加薪的訴求也未獲回應，工會團體準備號召員工進行大罷工。若是成功發動，將是三星成立五十多年來首次發生的罷工運動。

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綜合韓媒報導，工會稱代表三星1萬名員工，約佔總員工數9%。工會稱，三星高層拒絕與他們進行談判，要求三星電子會長李在鎔參與薪資協商，否則將號召群眾舉行三星自1969年成立以來第一次大罷工活動。三星電子會長李在鎔曾經對工會出現問題致歉，但迄今仍未與工會代表見過面。

由於韓國通膨率超過4%，工會先前要求公司今年調薪幅度應超過6%，但三星4月宣布將給表現優秀員工加薪4.1%，給普通員工加薪2%。三星回覆外媒詢問時表示加薪皆依規定執行，會持續跟工會溝通。

工會代表Lee Hyun Kuk表示，「與我們1萬名會員討論後，將決定是否發動罷工。」他補充稱，是否罷工「取決於李在鎔的態度，我們誠心請他到談判桌前一起討論」。

三星火災海上保險公司工會代表Oh Sang-Hoon強調，如果三星電子工會發動罷工，包括三星建設和電動車電池製造商三星SDI等旗下其他11個附屬公司工會也會跟進。

韓國工會對政治和企業有重要影響力，且罷工事件並不少見。三星工會2022年也瀕臨薪資談判失敗邊緣，雖然工會獲得罷工權，最後仍沒發動罷工。

工會表示，此次不只是為了薪資發聲，也是為了抗議三星打壓工會。這次工會最初要求加薪10%，還要求有各項薪水補助項目。至於三星資方於4月說要加薪4%的承諾，代表勞方的工會則認為，公司處理不當以及有繞過工會進行談判之情事。

由於目前全球市場需求減弱，儘管三星日前表示，在中國經濟復甦和人工智慧加速發展的推動下，預計下半年開始，從智慧手機到個人電腦和記憶體等，一系列市場的需求將會逐漸改善。但如今還得先跨越過勞資糾紛的風險和挑戰才行。

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