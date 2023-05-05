疫情後首次畢業季！飯店超狂謝師宴　搭遊艇、上高空通通有

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晶華首創的活動還有「謝師獎學金」專案，今年持續進行。由銀行發放利息的概念來延伸而來，消費者支付給晶華的訂金，將立即增值30%之後變現金、全數折抵包括感恩花束、台灣啤酒、特選紅酒、哈根達斯冰淇淋、雞尾酒、美食外帶平台點數、歡唱KTV等派對消費，加值好禮直接回饋。可以使用「謝師獎學金」專案的場地包括栢麗廳、信義誠品泰市場、晶華酒店宴會廳以及由晶華酒店營運、位於五股交流道旁的台北園外園。此外，晶華酒店也有澎湃的中式桌菜，或西式、泰式、義式自助餐、庭園烤肉派對等多元方案，期望師生賓主盡歡。
高雄英迪格酒店即日起至9/1，結合館內中、西餐及多功能會議廳，隆重推出2023年謝師宴餐飲專案，每位1,000+10%元起。針對喜愛非傳統宴席場所的師生們，英迪格酒店頂樓的露天高空酒吧推出謝師宴區域包場專案，每人1,000+10%元起，包含派對分享餐和調酒師客製化調酒暢飲，現場還有樂團表演為團體獻唱。
高雄英迪格酒店的其他場地還包含宴會廳，中式桌菜每桌$12,000+10%/10人，訂席2桌起每桌還加贈52盎司的戰斧牛排和海尼根啤酒24瓶。另也有每人1,000+10%元的自助百匯專案，於二樓全日餐廳自助餐檯除各式台式、西式、冷盤、熱炒佳餚外，還可以享用爐烤牛排吃到飽和自製調酒區，專案需40人起。
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