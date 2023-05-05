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疫情後首次畢業季！飯店超狂謝師宴　搭遊艇、上高空通通有

▲晶華酒店首次推出很不一樣的謝師宴，「藍色公路狂歡派對」專案將帶師生一同登上豪華遊艇、暢遊淡水河搭佐美食佳餚。（圖／晶華酒店提供）
▲晶華酒店首次推出很不一樣的謝師宴，「藍色公路狂歡派對」專案將帶師生一同登上豪華遊艇、暢遊淡水河搭佐美食佳餚。（圖／晶華酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

揮別3年疫情干擾，各大飯店及餐飲業者皆歡喜迎接解封後的第一個畢業季，台北晶華酒店即日起至7/31，整合館內外各餐廳及宴會廳的資源，推出多款「感恩謝師派對」，除了持續主打廣受好評的訂金放大「謝師獎學金」專案、送給同學訂金三成的等值優惠外，今年更首次推出「藍色公路狂歡派對」，帶領同窗好友與老師一同登上豪華遊艇、暢遊淡水河。高雄英迪格酒店則有頂樓高空露天酒吧，同樣推出謝師宴區域包場專案，每人1,000+10%元起包含派對分享餐和調酒師客製化調酒暢飲，現場還有樂團表演為團體獻唱。

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晶華酒店今年首創針對謝師宴推出「畢旅郵輪．藍色公路派對」專案，由郵輪管家們帶領賓客前往大稻埕碼頭搭乘專屬遊艇，為期3小時的航程中，師生們可以在波光粼粼的水面上感受微風輕拂、河岸美景，再佐以中西美饌，享受歡聚時光，專案每位2,580元起，30人以上始開放預訂。

晶華首創的活動還有「謝師獎學金」專案，今年持續進行。由銀行發放利息的概念來延伸而來，消費者支付給晶華的訂金，將立即增值30%之後變現金、全數折抵包括感恩花束、台灣啤酒、特選紅酒、哈根達斯冰淇淋、雞尾酒、美食外帶平台點數、歡唱KTV等派對消費，加值好禮直接回饋。可以使用「謝師獎學金」專案的場地包括栢麗廳、信義誠品泰市場、晶華酒店宴會廳以及由晶華酒店營運、位於五股交流道旁的台北園外園。此外，晶華酒店也有澎湃的中式桌菜，或西式、泰式、義式自助餐、庭園烤肉派對等多元方案，期望師生賓主盡歡。

▲針對謝師宴，晶華酒店還推出支付給晶華的訂金，將會增值30%之後變現金，全數折抵其他費用。（圖／晶華酒店提供）
▲針對謝師宴，晶華酒店還推出支付給晶華的訂金，將會增值30%之後變現金，全數折抵其他費用。（圖／晶華酒店提供）
高雄英迪格酒店即日起至9/1，結合館內中、西餐及多功能會議廳，隆重推出2023年謝師宴餐飲專案，每位1,000+10%元起。針對喜愛非傳統宴席場所的師生們，英迪格酒店頂樓的露天高空酒吧推出謝師宴區域包場專案，每人1,000+10%元起，包含派對分享餐和調酒師客製化調酒暢飲，現場還有樂團表演為團體獻唱。

▲到高雄英迪格酒店舉辦謝師宴，可選擇可以看到絢爛夜景的頂樓露天高空酒吧，酒水佳餚之外，另還可享樂團演場。（圖／高雄英迪格提供）
▲到高雄英迪格酒店舉辦謝師宴，可選擇可以看到絢爛夜景的頂樓露天高空酒吧，酒水佳餚之外，另還可享樂團演場。（圖／高雄英迪格提供）
高雄英迪格酒店的其他場地還包含宴會廳，中式桌菜每桌$12,000+10%/10人，訂席2桌起每桌還加贈52盎司的戰斧牛排和海尼根啤酒24瓶。另也有每人1,000+10%元的自助百匯專案，於二樓全日餐廳自助餐檯除各式台式、西式、冷盤、熱炒佳餚外，還可以享用爐烤牛排吃到飽和自製調酒區，專案需40人起。

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