黃豪平車禍遭砂石車撞飛！看完「行車記錄器」凌晨哭了：活著真好
藝人黃豪平昨（4）日新書上市，豈料在屏東搭計程車準備前往演講的路上卻發生車禍意外，畫面怵目驚心，還好他與經紀人僅有小傷，讓他忍不住直呼：「我現在真的不只是喜劇演員，我還是『倖存者』。」今（5）日凌晨，他在臉書上發文抒發心情，表示：「睡不著，不是因為身體不舒服，而是透過大量地獄哏來自嘲、壓抑一整天的情緒突然釋放出來，在床上哭了起來。我只想跟大家說，活著真好，真心的。」
記者郭佩蓉/綜合報導
黃豪平今日凌晨在臉書透露自己半夜哭了：「有熱心的民眾不知道從哪裡弄來了砂石車的行車記錄器，看完影片後下午那個很不真實的情境突然更清晰起來，在此我希望大家將追究原因的責任交給有關單位就好。」他看完影片後，覺得自己在上篇文選擇使用中性的字眼「發生劇烈碰撞」而不是誰撞誰，真的還是比較適當的：「看到砂石車在碰撞前稍微偏移的角度，就覺得自己跟經紀人福大命大，甚至在碰撞後那一台駛過的第二台砂石車，都能安然地開走，讓我驚覺當時在路上每一個不起眼的細節，冥冥之中都構建了我們安然走出破爛車子之路。」
黃豪平感謝媒體的關心，也感謝足夠理性的網友跟當時目擊的同學，幫他補完了碰撞當下破碎的記憶，讓他得到了一些解惑釋疑，最後，他也在文末表示：「我只想跟大家說，活著真好，真心的。沒事，也就當作我大驚小怪吧，釋放了，就繼續好好珍惜此刻吧。」