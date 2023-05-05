涉吸金25億還帶女友逃亡　imB負責人父子羈押禁見

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至於同樣遭檢方聲請羈押禁見的集團營運長洪郁璿，法官認為，洪雖有羈押的原因，但考量羈押對洪的權利侵害（無前科），另審酌洪的經濟能力、逃亡能力以及本案被害法益及具體情節輕重，若以40萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，則無羈押之必要。
檢警調查，曾耀鋒於2015年間成立「im.B」平台，找來名人盛竹如的照片對外宣傳，上周卻爆出該平台以「假債權，真吸金」方式詐騙25億元。
專案小組調查，曾耀鋒具有四海幫海鐵堂背景，且因重利、詐欺、妨害自由3罪遭通緝，因擔心身分曝光，才對外化名「曾國緯」。今年4月底，曾耀鋒在台中協商會中自白坦承，有高達9成以上債權都是假的，當場鞠躬道歉，還承諾會用10年時間來償還本金，但協商會後，涉將1百多萬存款提領一空，關閉桃園總公司關，帶著女友張淑芬逃往宜蘭。
刑事局蒐證多日，於3日兵分多路前往台北、新北、桃園及宜蘭等地拘提曾耀鋒、曾明祥父子、曾的女友張淑芬、公司員工等8人到案，並查扣300萬元現金、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱，名牌盒子堆滿租屋處，據了解，台北地檢署擬依辦理偵查中扣押物變價規定，不排除囑託法務部行政執行署變價，以便日後發還被害人。