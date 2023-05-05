應對共機侵擾　中科院擬將除役F-5改裝成無人機

涉吸金25億還帶女友逃亡　imB負責人父子羈押禁見

▲im.B借貸媒合平台被控吸金25億元，台北地院裁定負責人曾耀鋒（圖中）羈押禁見。（圖／翻攝畫面）
▲im.B借貸媒合平台被控吸金25億元，台北地院裁定負責人曾耀鋒（圖中）羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

不動產借貸媒合平台「im. B」被控涉嫌吸金25億元，遭騙者逾5000人，被害人組自救會向媒體、立委投訴，引發關注。刑事局3日兵分多路，將負責人曾耀鋒等人拘提到案並移送北檢，檢方複訊後，4日依詐欺、銀行法等罪嫌，聲押禁見曾耀鋒等8人。台北地院漏夜開聲押庭，裁定曾耀鋒、曾父曾明祥羈押禁見。可抗告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北院認為，曾姓父子涉犯加重詐欺罪及違反銀行法條之罪，犯罪嫌疑重大，且所犯銀行法之罪為最輕本刑7年以上之罪，有相當理由足認2人有勾串共犯之虞，且有羈押之必要，另裁定被告禁止接見、通信。

至於同樣遭檢方聲請羈押禁見的集團營運長洪郁璿，法官認為，洪雖有羈押的原因，但考量羈押對洪的權利侵害（無前科），另審酌洪的經濟能力、逃亡能力以及本案被害法益及具體情節輕重，若以40萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，則無羈押之必要。

檢警調查，曾耀鋒於2015年間成立「im.B」平台，找來名人盛竹如的照片對外宣傳，上周卻爆出該平台以「假債權，真吸金」方式詐騙25億元。

專案小組調查，曾耀鋒具有四海幫海鐵堂背景，且因重利、詐欺、妨害自由3罪遭通緝，因擔心身分曝光，才對外化名「曾國緯」。今年4月底，曾耀鋒在台中協商會中自白坦承，有高達9成以上債權都是假的，當場鞠躬道歉，還承諾會用10年時間來償還本金，但協商會後，涉將1百多萬存款提領一空，關閉桃園總公司關，帶著女友張淑芬逃往宜蘭。

刑事局蒐證多日，於3日兵分多路前往台北、新北、桃園及宜蘭等地拘提曾耀鋒、曾明祥父子、曾的女友張淑芬、公司員工等8人到案，並查扣300萬元現金、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱，名牌盒子堆滿租屋處，據了解，台北地檢署擬依辦理偵查中扣押物變價規定，不排除囑託法務部行政執行署變價，以便日後發還被害人。

▲imb吸金案嫌犯曾耀鋒住處 所查扣的現金、名牌包等（圖／翻攝畫面）
▲imb吸金案嫌犯曾耀鋒住處 所查扣的現金、名牌包等（圖／翻攝畫面）
▲imb吸金案嫌犯曾耀鋒住處 所查扣的現金、名牌包等（圖／翻攝畫面）
▲imb吸金案嫌犯曾耀鋒住處 所查扣的現金、名牌包等（圖／翻攝畫面）
▲imb吸金案嫌犯曾耀鋒住處 所查扣的現金、名牌包等（圖／翻攝畫面）
▲imb吸金案嫌犯曾耀鋒住處 所查扣的現金、名牌包等（圖／翻攝畫面）

imB涉假債權真吸金　受害者盼專責統一窗口報案

替林義傑「釣魚」抓盜版　2律師不繳18萬處分金遭起訴

前海基會副董事長焦仁和也被騙　鼎瑩吸金7千萬9人起訴

整合公私部門打詐　查緝詐欺及資通犯罪督導中心今揭牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀