中重度異膚能一日止癢？！異膚新藥＋醫病共享決策，助回歸正常生活！

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臺灣皮膚科醫學會理事暨發言人、台北長庚醫院皮膚科主治醫師 黃毓惠醫師表示，異位性皮膚炎是「皮膚屏障異常」和「免疫系統失調」的慢性疾病。病人每天奇癢難耐，陷入越癢越抓、越抓越癢的惡性循環。許多中重度患者因為皮膚脫屑、傷口流血體無完膚、失眠焦慮，也常受到周圍他人的異樣眼光，對於生理、心理、自我實踐影響都相當龐大。
「病灶幾乎清零」或「癢感近乎消失」是治療異位性皮膚炎目標，幫助患者長期穩定控制病情，越早接受正規精準治療，越有益於成長發育，避免引起長期身心壓力，擁有良好生活品質。
中重度異膚能一日止癢？！認識新型口服標靶小分子藥物！
傳統治療：臺灣皮膚科醫學理事長暨成大醫院皮膚部主治醫師 趙曉秋理事長指出，治療異膚傳統藥物多採取外用藥膏與口服類固醇，部分病人擔心類固醇副作用，治療意願不高，常拖到急性惡化才就醫，稍有好轉又停止正規醫療。
新型口服標靶小分子藥物：近年隨著生物製劑與三款口服標靶小分子新藥登台，新型口服標靶小分子藥物用於治療12歲以上異位性皮膚炎中重度患者，每天只需要服藥一次，隔天就能立即止癢，經一定時間穩定治療多數病患能達到預期目標。2至6成病患能達到病灶幾乎清零，尤其對患者在乎的頭頸部症狀亦有良好改善。為中重度異膚病患帶來更精準、快速、有效且長期穩定控制的治療新選擇，有助於增加病友持續就醫，接受正規治療意願。
中重度健保給付：健保已將口服標靶小分子藥物納入給付，對病況嚴重病人是一大福音。不過考量健保財政，目前僅有條件給付中重度異位性皮膚炎患者，期限為一年。期盼政府未來能延長給付年限、推動共同負擔制度，讓健保能永續經營，病友也能及時獲得更好的新藥治療。
他長期受異膚侵擾之苦，新藥兩年早已告別病灶！
案例26歲賴同學是法律研究所高材生，飽受異位性皮膚炎侵擾，症狀最嚴重時全身約9成皮膚發紅，不只劇癢難耐又持續脫屑，不舒服感覺日以繼夜且無時無刻不斷湧現。以往不論傳統抗組織胺與口服類固醇都無法有效控制，一度使用免疫調節劑，卻因為肝指數上升而停藥。
在接受新型口服標靶小分子藥物治療後，用藥當天癢感就立刻改善，隔一天癢感全部消失，持續治療兩年皮膚病灶早已去除，用藥安全性監測數值也都正常，更有信心與體力面對繁忙研究生學業。
門診人多異膚看病難？醫病共享決策助改善！
臺灣皮膚科醫學會常務理事暨台北林口長庚紀念醫院皮膚部主治醫師 鐘文宏教授指出，台灣門診病患人數眾多，有排隊掛號時間長、等候看病時間長、領藥檢查時間長、看病問診時間短、醫師解釋病情時間短的「三長兩短」情況。
皮膚科醫學會首度推出異膚SDM工具，期盼透過推廣異位性皮膚炎「醫病共享決策」，病患與醫生能加強溝通，兼具知識、溝通、尊重三項重要元素，改善「三長兩短」困境，讓每一位病人都能選擇最適合自己的治療方式，也因病情獲得改善能夠更有自信，不再恐懼與他人社交，回歸社會的正常生活。
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