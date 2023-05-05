3C世代狂虐眼　眼科醫揭選眼藥水3關鍵

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3C產品人手好幾支，後疫情時代線上會議開都開不完，中午還沒到，眼睛就已經略顯乾澀、看不清楚，今天我們就來聊聊護眼產品的差異性。
救火隊、守護者、美容師，市面上各類型產品相輔相成
市面上常見的護眼產品中有眼睛類保健食品、蒸氣眼罩、眼藥水等，這些都對於眼睛保養舒緩有幫助，三者最大差別在於使用時機：
眼藥水就像救火隊，可以讓眼睛快速得到放鬆、改善眼睛疲勞，甚至是減少模糊不清的情況，眼睛類保健食品像守護者，透過每天規律性補充，讓我們擁有更好的乘載抵抗力，蒸氣眼罩則像美容師，透過熱敷幫眼睛做SPA，讓眼睛達到舒緩。
「保健食品」需長時間食用，高速生活則可備「眼藥水」
首先要分享的是眼睛類保健食品，當我們吃下肚，需要經過腸道吸收，同時營養物質要能通過「血眼屏障」，一般的營養品穿透血眼屏障需要時間，同時穿透的量無法立即供應眼睛缺乏的營養，所以需要長時間食用才會有幫助。
對於現代人，生活忙碌壓力大，包包裡放一瓶高營養濃度的眼藥水，可以讓我們隨時能降低眼睛疲勞，更有能量面對高速生活，除了工作起來更安心有效率，生活中也能更無負擔的使用眼睛。至於，眼藥水常見選擇要點沈醫師在下方跟大家分享。
可將「無防腐劑添加」作為重要篩選條件
眼藥水可以提供相對高濃度單位的營養，讓許多的眼藥水保存不易，這時候多數業者會透過「添加防腐劑」來增加產品的保存期限，然而，眼睛是非常敏感的器官，除了常見的過敏問題，長期使用，甚至可能導致結膜炎、角膜受損等問題，因此選產品時，可將「無防腐劑添加」作為重要篩選條件。
維生素A對眼睛角膜有正向的幫助
人類的眼角膜可能比你想像中還更需要維生素Ａ，曾經有論文對人類眼角膜進行培養測試，結果發現，缺乏維生素Ａ的眼角膜相對於正常組更容易發生眼角膜受損，同時，維生素Ａ缺乏的眼角膜被實驗證實會增加眼角膜的通透性，導致眼角膜更容易受傷，對於現代的高度用眼人來說，適時的透過眼藥水補充足量維生素Ａ，對於眼睛的健康，會有許多助益。
營養素能被眼睛穩定吸收才是關鍵
其實眼藥水設計並不容易，我們的淚膜分三層：脂質層、淚液層、黏液層，而淚膜最主要的功效在於保護眼睛角膜不受損，因此，眼藥水若要能有效吸收，就必須要能穿透層層淚膜，同時不破壞淚膜，光是這個技術就不容易。若同時要添加高濃度的營養素導入眼睛，還需透過特殊配方技術，才能將高濃度的營養素「維生素A」穩定吸著，確保營養素能被眼睛確實吸收，這也才是挑選有效眼藥水的關鍵。
使用眼藥水小叮嚀，讓眼前世界更美好
選對好的產品，使用時也要有好的習慣。沈醫師建議大家，使用眼藥水前，務必先洗淨雙手，點藥水時，藥瓶瓶口避免接觸眼睫毛、眼球和手指，而藥水開瓶超過一個月，或藥液混濁、變色甚至出現異物時，就不要再繼續使用。
當然，想要擁有好的視力，還是來自於好的保養，平日就應保有正確的護眼習慣，用3C產品需適度休息，讓眼睛恢復調節力，才能保有明亮健康的雙眼喔。
參考文獻
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