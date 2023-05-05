異位性皮膚炎新藥納健保！具2條件就給付　醫病共享決策工具有助治療選擇

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此外，臺灣皮膚科醫學會發佈醫病共享決策工具（SDM），讓病人了解疾病、治療選擇、自身需求等，並與醫師溝通討論出適合自己的治療方式，讓異位性皮膚炎症狀獲得更好的控制。
異膚患者符合2條件 健保給付新藥1年繼生物製劑後，異位性皮膚炎又有新的藥物納入健保給付。臺灣皮膚科醫學會理事暨發言人、台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，12歲以上中重度異位性皮膚炎患者，符合以下條件，健保將給付新型口服標靶小分子藥物：
- 持續照光治療3個月＋2種以上口服免疫調節劑（分別使用3個月）
- 濕疹面積和嚴重程度指數（EASI）≧16，病灶佔體表面積（BSA）≧30%，且IGA為3-4
不過，趙曉秋理事長表示，考量健保財政，目前僅有條件給付中重度異位性皮膚炎患者，且期限為一年，期限一到，患者可能面臨疾病復發，或必須自費的挑戰，期盼政府推動共同負擔（Co-Pay）制度，讓健保能永續經營，病友也能及時獲得更好的新藥治療。
醫病共享決策SDM工具 有效溝通、獲得適當治療此外，台灣門診病患人數眾多，醫生與病人溝通與討論病情時間較少，臺灣皮膚科醫學會常務理事暨台北林口長庚紀念醫院皮膚部主治醫師鐘文宏教授表示，醫學會發佈醫病共享決策SDM工具，可讓醫師與患者獲得更有效率的溝通。
在醫病共享決策SDM工具中，患者可以了解治療選項，並對治療方便性、療效產生速度、治療效果、副作用、費用等部分，其在意程度進行評估調查。另外，也可了解病人對疾病和治療的認知程度。
最後，病人可做出治療選擇，並將評估結果攜帶至診間與醫師進行討論。鐘文宏醫師提到，這不僅能讓醫病溝通更有效率，也能幫助病人與醫師溝通選擇吃最適合自己的治療方式，進而提升醫囑順從度，讓疾病獲得更好的控制。
鐘文宏教授期盼，每位異位性皮膚炎患者都能獲得妥善且良好地醫治，能夠更有自信面對生活，不再恐懼與他人社交，重新煥然「異」新回歸社會的正常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57727
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