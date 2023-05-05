合庫AMC淪家族企業 國民黨團赴監察院告發財政部瀆職
國民黨立委王鴻薇日前揭露，合庫資產公司（AMC）公司前董事長蔡見興家族寄生、變相掏空，蔡見興已請辭獲准。國民黨團今（5）日到監察院告發財政部長莊翠雲、前任蘇建榮以及現任合庫金董事長瀆職，導致合庫AMC弊端叢生，希望端正公股事業的治理，不能成為特定人士的禁臠；黨團總召曾銘宗更質疑，蔡見興是時任行政院長的賴清德所任命，請賴清德給社會交代。
記者余祥／台北報導
王鴻薇指出，蔡見興用家族掌控公司，先後引進兒子、姪子、家族事業夥伴的女兒、朋友，甚至小三都進到公司當主管、員工，這種事情怎麼可以發生在公股的子公司？財政部、合庫竟放任這樣的醜聞，且基層員工多次向母公司、財政部、金管會陳情、檢舉，但財政部、合庫卻沒有任何動作，以至於蔡見興越來越膽大妄為，
曾銘宗批，合庫並非個案，而是蔡政府執政下用人只看顏色、酬庸的具體表現，誇張到令人歎為觀止，國民黨團要求監察院要介入調查，為何財政部長期縱容合庫AMC亂搞、亂用人、亂放款，務必要依法行政、查辦清楚。
曾銘宗更提出，蔡見興擔任合庫董事長，人事任命須由財政部長報請行政院長，當時的行政院長是賴清德，請問賴清德為何任命他、到底是誰推薦？是分贓到高雄幫嗎？蔡見興沒有財政背景，竟然當董事長，明顯酬庸、派系分贓，請賴清德給社會交代。