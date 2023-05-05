8萬移工失聯　民眾黨團籲：善用「行政豁免」導向合法勞動力市場

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台灣有高達8.3萬名失聯移工，反映出台灣勞動力剝削、工作環境不良的困境，民眾黨立院黨圖今（5）日呼籲政府善用「行政豁免」及「合法轉換」概念，透過《就業服務法》修法，加入豁免條款做為誘因，將失聯移工導向合法的勞動力市場。民眾黨立法院黨團今日召開「8萬失聯移工 政策檢討到哪了？」記者會，黨團副總召賴香伶賴香伶指出，對於如何將失聯移工的勞動力「合法回流」向市場，特別是針對8.3萬名失聯移工或有更多黑數，即使透過強力檢舉，甚至透過賞金獵人檢舉，效果都不盡理想。民眾黨主席柯文哲日前的建議頗具建設性，呼籲政府善用「行政豁免」及「合法轉換」概念，透過《就業服務法》修法，加入豁免條款做為誘因，將失聯移工導向合法的勞動力市場。賴香伶表示，上星期《入出國及移民法》修正草案剛完成審查，多數委員雖支持第74條之1，希望提高罰鍰嚇阻失聯移工持續增長，但對於如何加重仍有分歧，比如無戶籍國民與外國人處罰幅度一致是否公平？中、港、澳民眾又該如何處理？且《就業服務法》已針對類似構成要件進行裁罰，是否有重複處罰的疑慮？政府不能只是修法加重罰則，就想假裝解決問題，而是要透過改革仲介制度、提高權益保障及簡化合法聘僱流程，並創造一個更公平、更有尊嚴的工作環境。黨團總召邱臣遠指出，台灣面臨嚴重少子化及人口老化，2070年青壯人口可能砍半，減少800萬至930萬人，最容易產生缺工問題的有旅宿業、營造業及半導體業。據勞動部今年4月底統計，旅宿業勞力需求較今年1月暴增7,327人，尤其是房務人員缺工嚴重；營造業常「一個當兩個用」，長期缺工達13.4%，工作性質風險高，易讓缺工問題上升至「勞安問題」；半導體業2021至2022年間人力需求上升4成，半導體工程師近7成是新鮮人，缺工恐影響台灣「矽盾」，擴大補充外來勞力勢在必行。邱臣遠表示，台灣的移工越多，分配管理越重要，應盤點各產業需求，按比例分配申請員額，同時提高對人才的吸引力，針對「一般外籍移工」，先改善剝削和待遇，減少逃逸的誘因和需求，對於失聯者採取「特赦」以便管理；針對「高階技術人才」，呼籲政府應制定《新經濟移民法》或持續滾動修正《外國專業人才延攬及僱用法》，積極延攬人才，強化台灣的競爭力。立委陳琬惠指出，台灣工作即使薪資誘人，但許多移工在現行制度下，被仲介費、服務費等各種名目層層剝削，不良雇主苛扣薪資也時有所聞，不少移工無力負荷，最後只能選擇逃逸。建議政府詳細規範移工薪資，建議直接與移工母國合作協調契約，採直接聘僱減少剝削可能，同時也要推動《人口販運防制法》，雙管齊下促使移工循正規管道來台。陳琬惠直言，台灣農業長期面臨嚴重的勞動力短缺問題，可是受限於勞動法令，幾乎沒有農家符合申請移工資格，許多農民為了不讓農業勞動出現斷層，甘願冒險雇用非法移工。農委會曾表示，2020年有超過6,000名失聯移工轉從事農業工作，政府應該根據行業不同特性進行調整評估，而非「一刀切」完全比照工業需求擬定僱工模式。民眾黨團呼籲，政府應善用行政豁免概念，讓勞動力合法回流，並修法改善移工遭剝削的結構性問題，從根本解決移工困境，同時盤點各產業所需，按比例分配申請員額，進一步補充國內勞動力缺口，才能緩解台灣缺工的問題。