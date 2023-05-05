小老闆市集充滿童趣味 國際崇她嘉義社所得捐給新住民
嘉義市政府於四月底舉行「有話大聲說～寶貝老闆在我嘉」kids market親子共學體驗暨國際崇她嘉義社義賣活動。黃敏惠市長與現場貴賓一同逛市集，親自體驗小老闆的服務與銷售，童趣模樣逗樂眾人，現場歡笑與叫賣聲此起彼落，相當熱鬧。
記者賴正琳／綜合報導
嘉義市政府黃敏惠市長感謝國際崇她社黃玫徽社長，以及創社、歷任社長用心帶領，當天也一起舉辦國際崇她嘉義社義賣，愛心不落人後，所得將全數捐贈新住民，作為社會福利使用，讓小老闆市集別具意義。小老闆市集是兒童月的系列活動之一，看到每位孩子神采奕奕，無論小老闆或是小顧客，都能透過沉浸式教育，實際感受與體驗，讓孩子們從攤位設計、佈置、執行等，發揮無限創意、充份表達意見，自己的市集自己做主，同時也鼓勵家長多蹲下來，回到孩子的高度，享受孩童的天真快樂。
嘉義市政府社會處黃毅晨處長表示，今年共有40攤小老闆攤位，以及國際崇她嘉義社義賣。小老闆市集採無現金交易，以點數貼紙體驗市集活動。這次除有小老闆坐鎮外，也請來小顧客光臨。小老闆店鋪內容多元豐富，包含遊戲類——寶可夢同樂會、造型磁吸片；手工類——摺紙、折氣球；療癒類——按摩、指甲彩繪等，甚至有小老闆帶著家中小寵物一起來擺攤，分享愛護動物的理念。小顧客更是卯足全力的「玩」市集，拿出手上的點數消費，替喜歡的小老闆攤位貼上點點，給予肯定。把點數貼紙貼完後，還可以兌換雞蛋糕、爆米花及玩套圈圈等禮物，寓教於樂。