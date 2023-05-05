2025非核家園綠源達兩成 侯友宜：「理想很豐滿、現實很骨感」
新北市長侯友宜今（5）日到市議會備詢，市議會無黨團結聯盟議員蘇泓欽質詢問到對核四重啟及是否支持國家繼續發展核電看法時，侯友宜表示，現在講2025非核家園、綠源達兩成，直言「理想很豐滿、現實很骨感」，強調他的立場很清楚「沒有核安就沒有核電」，對於國家要不要核電，提出要先做好核安跟核廢料處理兩個前提，要有妥切的做法，最重要是讓民眾絕對不能缺電。
記者吳嘉億／新北報導
對於核四重啟問題，侯友宜回答備詢時先回應「沒有核安就沒有核電」，他的立場非常清楚，必須經過國內、國際，針對整合核能安全詳細去評估檢測，才有可能去討論，核安永遠擺在最前面；強調做任何決定的過程，一定要聽從專業的建言才有後續，評估能源跟民意問題，重申安全最重要。
蘇泓欽問到若將來採取更高標準室內乾式儲存或其他安全方式，會支持國家繼續發展核電嗎？對此，侯友宜表示，整個能源有一定的配比方式，中央要很清楚把能源配比做出來，民眾才有穩定的電力可以供應，現在講2025非核家園、綠源達兩成，這個理想聽了很多年，但現在2023到2025，要達到兩成綠能覺得做不到，「理想很豐滿、現實很骨感」，直言是有一段距離的。
侯友宜進一步說到，中央在做能源配比時，要想想看當年在政府經濟起飛過程中，核電扮演重要的關鍵角色，記得1983年時核電佔全國39％，最高峰時超過50％，現在因為非核家園，核電不到一成，能源配比還是中央政府最重要的政策，民眾只需要一個答案「我不缺電、讓我隨時可以用電」。
侯友宜重申，當時因為有核電，基載電力穩定，才有現在的電子產業跟經濟蓬勃發展，核電在那段時期扮演經濟轉型非常重要的關鍵角色，現在大家對核電有很多想法，都給予尊重；強調政府拿出魄力，想好能源配比調整，這才是最重要的事。