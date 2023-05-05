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為詐保自殘雙眼！莽男近全盲僅得32萬理賠　遭檢方起訴需全額吐回

▲蔣男提供林男不明成分的眼藥水，讓其自傷雙眼詐保。（圖／取自Pexels）
▲蔣男提供林男不明成分的眼藥水，讓其自傷雙眼詐保。（圖／取自Pexels）

記者陳苾暐／綜合報導

一名蔣姓男子過去曾以左眼刺傷為由，向保險公司詐保，遭判刑一年定讞，但蔣男出獄後，又說服林姓男子以不明成分的眼藥水，自傷雙眼跟保險請款，不料最終林男幾近失明，卻只得到32萬元理賠金，且還引起保險公司起疑報案，案經調查，台北地檢署昨（4）日依詐欺等罪起訴2人，同時建請宣告沒收不法所得，發還被害公司。

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據了解，蔣男先前曾投保高額壽險及傷害險，並利用車禍事故，刻意製造眼睛遭樹枝刺傷的假象，從多家保險公司手上詐得上百萬，但事後保險公司起疑報案，才讓全案曝光，法院審理後依詐欺罪判刑1年定讞。

蔣男刑滿出獄後，決定故技從施，急需用錢的林姓汽車業務得知計畫，立刻加入行騙行列，協助成立空殼公司，藉以投保較高保額的終身壽險、失能險、定期壽險等共4千餘萬元，雙方還約定事成之後林男可拿到1000萬報酬。

2020年3月間，蔣男將成分不明的眼藥水交給林男，讓其雙眼視力在短短4個月降到萬國視力0.01，視距不到30公分；原以為詭計得逞，沒想到才剛拿到32萬餘元的理賠金，就被保險公司察覺有異，最終林男除視力嚴重受損外，還吃上官司，連保險理賠金也被視為不法所得需如數繳回。

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