2023亞太社會創新高峰會在宜蘭　呈現新住民和在地文化

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宜蘭縣政府表示，起跑記者會選在傳藝園區曲藝館為活動暖身，而為期2天的高峰會24場論壇將在傳藝園區蔣渭水演藝廳、曲藝館、習藝館及多媒體簡報室同步開講，觀眾將能感受在地特色及認識公私協力典範，而活動當中由社創組織和社會企業舉辦的工作坊，也同步呈現宜蘭多元的原住民、客家及新住民文化，還有活動的餐點及晚宴，由在地生態廚師設計蘭陽味餐盒和下午茶，以環保永續的概念設計，強調吃在地、愛食物、零浪費，並且有雙語解說，讓國際夥伴也能深入瞭解，晚宴是由高峰會共同策動夥伴全聯善美的文化藝術基金會獨家贊助，特別邀請國宴主廚陳兆麟師傅擔任總顧問，我們希望透過高峰會和宜蘭的緊密連結，讓參與的觀眾都能感受到宜蘭的熱情與活力。
宜蘭縣政府強調，這次的高峰會是國境開放後備受矚目的國際交流活動，除了邀請到國際組織美國東西方中心主席及非營利組織亞蔬中心副主任，分別就亞太區域的創新合作及全球極端氣候下的糧食議題進行主題演講，將有14個國家的國際講者共同進行對話及交流，預計現場至少3,500人次參與，並且引發全國至少10萬人次關注，且本次高峰會推出峰會限定卡「亞太社會創新勁好卡」，前600名購買門票的觀眾即可獲得加碼好禮，憑卡至店家將有好康優惠，更多峰會詳細資訊亦可至官網查詢。